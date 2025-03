No es ningún secreto que El Show de Bertín, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Canal Sur Televisión. Y siendo honestos, no es para menos. Es un hecho que tanto Bertín Osborne como el resto del equipo han hecho un excepcional trabajo, temporada tras temporada, para continuar sorprendiendo a todos los espectadores. Hace unas cuantas semanas, el presentador dejó sin palabras a sus compañeros al confirmar que iba a dejar su puesto en El Show de Bertín de forma temporal. Como era de esperar, los colaboradores se quedaron verdaderamente descolocados, hasta tal punto que no dudaron en preguntarle si se trababa de una broma. Pero nada más lejos de la realidad. Aunque en esa ocasión no confirmó cuándo diría ‘hasta pronto’ al formato, se ha confirmado que este viernes 28 de marzo será su último programa en mucho tiempo.

Por lo tanto, esta nueva entrega de El Show de Bertín va a estar cargada de muchísima emoción. Y siendo honestos, no es para menos. Tras haber sido la cara visible de este programa de Canal Sur Televisión durante cinco temporadas, ha llegado el momento de despedirse de forma temporal. Es más, para evitar posibles especulaciones sobre un adiós definitivo, Bertín confirmará que volverá en aproximadamente tres meses. Es un hecho que va a dejar el listón muy alto a la persona que le sustituya durante todo ese tiempo, pero es evidente que va a dejar este proyecto en muy buenas manos. En este emotivo y especial programa, veremos cómo los colaboradores arroparán muchísimo al cantante, para que se marche con un gran sabor de boca a su nuevo proyecto. No solamente le dirán palabras bonitas, sino que le dejarán muy claro que le van a echar muchísimo de menos. ¡Y no es para menos!

Al fin y al cabo, durante todo este tiempo, han formado un equipo verdaderamente espectacular. Eso es algo que traspasa la pantalla, en todas y cada una de las entregas que hemos podido ver a lo largo de la historia de El Show de Bertín. Este viernes 28 de marzo, descubriremos uno de los grandes misterios: quién ejercerá de maestro de ceremonias durante estos tres meses.

Se trata de alguien muy conocido en el panorama nacional, y en quien el cantante confía ciegamente. Por lo tanto, seremos testigos de uno de los momentos más esperados para los seguidores de este programa que se emite en Canal Sur Televisión. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al relevo entre presentadores. Es importante destacar que ninguno de los colaboradores de El Show de Bertín sabe su identidad, por lo que la reacción será verdaderamente única.

En esta entrega, a pesar de que será una de las más especiales de la historia del programa, no faltarán los juegos. Así pues, los compañeros de Bertín Osborne tratarán de adivinar quién es su nuevo compañero, a través de ‘El presentador invisible’. Una vez reciban al nuevo presentador, Susana Saborido le hará el ya mítico ‘Tercer grado’.

De esta forma, se darán a conocer muchos de sus secretos. Entre ellos, su miedo a tirarse al agua en alta mar y hasta el mote que tenía en el colegio, entre otras cuestiones. Además, los colaboradores del programa que se emite cada viernes en Canal Sur Televisión jugarán a la ‘Ruleta de artistas’ con su nuevo compañero.

No te pierdas la nueva entrega de El Show de Bertín, la última que presenta Bertín Osborne en varios meses, esta noche a partir de las 22:45 horas en Canal Sur Televisión.