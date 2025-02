No es ningún secreto que El Show de Bertín, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Canal Sur Televisión. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que tanto el propio Bertín Osborne como el resto del equipo hacen un excepcional trabajo para continuar sorprendiendo a todos y cada uno de los espectadores, a través de sus invitados, tertulias y retos. ¡No dejan indiferente a nadie! El pasado viernes, en la nueva entrega de El Show de Bertín que contó con Paloma San Basilio como invitada estrella, Bertín Osborne sorprendió a la audiencia de su programa en Canal Sur Televisión con una noticia. ¿En qué consistió? En confirmar que, como consecuencia de otro proyecto del que no ha querido dar más detalles, dejará de presentar El Show de Bertín por un tiempo.

Concretamente, en unas cuatro o cinco semanas dirá adiós de forma temporal a este proyecto en Canal Sur que, probablemente, se alargue «unos tres meses». Durante la emisión de El Show de Bertín del pasado viernes 14 de febrero, Bertín Osborne se dirigió a sus compañeros: «Me voy del programa», comenzó diciendo, y añadió: «Voy a hacer un paréntesis en mi vida televisiva. Volveré después, pero el programa sigue». «Vamos a ver, ¿esto es San Valentín o es Inocente Inocente?», alcanzó a preguntar Susana Saborido. Ante la cara de incredulidad de los colaboradores, el presentador les comunicó que, por el momento, no podía compartir ninguna información sobre ese proyecto que le mantendrá alejado, durante unos meses, de El Show de Bertín. Eso sí, todo parece indicar que su participación en la nueva temporada de programa Tu cara me suena, puesto que recientemente se confirmó su participación en el concurso presentado por Manel Fuentes en Antena 3.

A pesar de que la cadena de San Sebastián de los Reyes no ha confirmado fecha de estreno de la nueva edición de Tu cara me suena, lo más seguro es que sea aproximadamente en abril, cuando se emita por completo la temporada de El Desafío y la noche de los viernes de Antena 3 quede libre. De ser así, Bertín Osborne competirá de tú a tú contra El Show de Bertín en audiencias. ¡Muy curioso!

Aun así, es importante tener en cuenta que todavía quedan unas cuantas semanas para el adiós temporal del cantante de su espacio en Canal Sur Televisión. Por lo tanto, todavía quedan por delante unos cuantos viernes hasta que dejemos de verle, durante unos cuantos meses, como conductor de El Show de Bertín. Por si fuera poco, hay que destacar que, por el momento, se desconoce quién va a ser la persona que se ponga al frente del programa hasta que Bertín ponga fin a su participación en Tu cara me suena.