Quién es Danny Ramirez y por qué es conocido: su edad, su pareja, sus películas y más

El universo Marvel continúa ampliando sus horizontes. Durante las próximas semanas, el mundo será testigo del lanzamiento de la película Captain America: Brave New World. Una nueva apuesta audiovisual donde el público tendrá la oportunidad de conocer la nueva trama de esta exitosa saga. Todo ello sumado a los nuevos rostros que se han sumado al elenco de actores. Nuevas estrellas que no han dejado indiferente a nadie y donde figuran nombres como el de Danny Ramirez.

El artista estadounidense es conocido en la industria gracias a sus interpretaciones en producciones de éxito. De hecho, en su currículum figura el haber formado parte de ficciones televisivas como Orange Is the New Black, The Gifted, On My Block, The Falcon and the Winter Soldier, Tales of the Walking Dead, Black Mirror y The Last of Us. Pero, ¿quién es el artista que se esconde tras estas ficciones? Realizamos un breve repaso por el lado más profesional y el más personal de Danny Ramirez. ¡Así se presenta!

¿Por qué es conocido Danny Ramirez?

Danny Ramirez es un actor estadounidense que se ha hecho muy conocido entre el público internacional por sus proyectos audiovisuales. El joven es de ascendencia colombiana y mexicana. Asimismo, hizo su debut televisivo en The Affair. Un primer proyecto al que, posteriormente, le siguieron papeles en Blindspot y el largometraje Rapid Eye Movement.

¿Cuántos años tiene Danny Ramirez?

Nacido el 17 de septiembre de 1992 en Chicago (Estados Unidos), Danny Ramirez es un actor que, actualmente, tiene 32 años.

Todas las películas que ha hecho Danny Ramirez

La carrera profesional de Danny Ramirez ha ido creciendo a pasos agigantados con el paso de los años. A nivel cinematográfico, el artista ha dado vida a personajes de producciones como Assassination Nation, Tone-Deaf, Top Gun: Maverick, Chestnut, Look Both Ways, Root Letter, Stars at Noon, The Giant, Lost Transmissions, Silo, This is Not a War Story, Valley Girl y No Exit.

Actualmente, el artista se encuentra promocionando su trabajo más reciente. De esta manera, el actor ha regresado al universo de Marvel y se ha convertido en uno de los actores de Captain America: Brave New World.

¿Quién es la pareja de Danny Ramirez?

El actor siempre se ha mostrado muy reservado con su vida privada, por lo que se desconoce su pasado y presente sentimental. De hecho, en sus redes sociales, el artista intenta mantener al margen este aspecto de su vida.