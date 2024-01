‘La Promesa’, capítulo 272: Abel hace creer a Jana que la prioridad de Manuel es Jimena

La Promesa, con el paso de las semanas y meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 271 donde, entre otras tantas cuestiones, hemos visto cómo Abel y Jana, finalmente, han conseguido encontrar a María Fernández.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 272 de La Promesa. De esta manera tan concreta, observamos cómo Jana está tratando de evitar a Manuel en todo momento, y se muestra dolida por su marcha cuando más le necesitaba. Abel no tarda en aprovechar esta ocasión para su propio beneficio.

Entre otras cuestiones, hace creer a su amigo que su relación con Jana va mejor que nunca. A la doncella, en cambio, la convence de que la prioridad de Manuel ahora es Jimena. Pía, por su parte, se niega en rotundo a perdonar a Jana. Ésta no tarda en compartir con Curro la enorme pena que siente al haber perdido la amistad de su compañera.

¡Buenos días #Promisers! Hoy, en #LaPromesa ➡ Jana evita a Manuel, dolida por su marcha cuando más lo necesitaba

➡ Leonor anuncia una noticia importante a sus padres A las 17:30h en @La1_tve y @rtveplayhttps://t.co/WXqAxoZFWa pic.twitter.com/l9a0pxNzge — La Promesa (@lapromesa_tve) January 17, 2024

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Leonor no ha tardado en hacer saber a sus padres que quiere marcharse a Estados Unidos para trabajar en una revista de moda. Dadas las circunstancias, sus padres se niegan en rotundo. Pelayo, por su parte, pide ayuda a Cruz para que Alonso permita los negocios de Cavendish en palacio, pero ella vuelve a negarse.

Es evidente que la Marquesa de Luján no quiere más problemas con su marido. Por si fuera poco vemos cómo, por fortuna, María Fernández se está recuperando. Cuando regresa al trabajo se da cuenta de que han contratado a una doncella para sustituirla. Vera no tiene la culpa de nada pero, dadas las circunstancias, únicamente cuenta con el apoyo de Lope. ¡Todos la acusan de usurpadora! No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.