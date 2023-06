‘La Promesa’, capítulo 131: Manuel, en shock al recibir una inesperada noticia

No es ningún secreto que La Promesa, con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 130 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Petra ha hecho una confesión de lo más inesperada.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 131 de La Promesa. Así pues, observamos cómo la vida de Manuel experimenta un auténtico giro al recibir una noticia de Jimena: está embarazada. Por lo tanto, se ve en la obligación de asumir una responsabilidad que, desde luego, ni tan siquiera esperaba.

Y es que ahora que había decidido marcharse a Italia para cumplir su sueño, Manuel tiene que quedarse en palacio. Curro se queda en shock tras la confesión de Jana, por lo que debe ser tremendamente cauteloso para no ser descubierto. Si su padre se llega a enterar, los dos podrían enfrentarse a graves consecuencias.

Salvador, tras la última discusión que tuvo con María Fernández, ha sorprendido al cambiar drásticamente de actitud. En esta ocasión, ha querido dar el paso de pedir matrimonio a la joven. A pesar de su declaración de amor, María continúa pensando que, en realidad, se trata de un nuevo y drástico cambio de humor.

Alonso parece que tiene previsto visitar a Cruz en la clínica pero, antes de hacerlo efectivo, hace un encargo a Martina. ¿En qué consiste? En que eche, de una vez por todas, a su amiga. Cuando regrese no quiere verla en palacio. La joven lo tiene complicado debido a las amenazas de Beatriz, pero no le va a quedar más opción. Todo ello mientras Candela trata de adivinar el motivo por el que a Simona no le gusta su nuevo maestro. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.