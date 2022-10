Post Malone lanza ‘Cooped Up/Return Of The Mack’ con Mark Morrison & Sicksick

Hace tan solo unas semanas, Post Malone se convirtió en noticia por su desafortunada caída durante su concierto en St. Louis (EEUU). Un percance que le ha llevado a estar un poco convaleciente desde entonces, pero no de brazos cruzados. De hecho, e interesándose siempre por los gustos y opiniones de sus fans, el artista ha sorprendido a todos con su nuevo lanzamiento.

Al igual que ya hizo en su momento con Roddy Ricch, The Weeknd, Doja Cat, Fleet Foxes, Gunna y The Kid LAROI para su último disco, el cantante ha vuelto a causar sensación con su nueva colaboración musical. De la mano de Mark Morrison & Sicksick, el artista ha presentado como single oficial Cooped Up / Return Of The Mack.

Asimismo, es importante señalar que esta canción se ha consagrado como uno de los temas más virales de Post Malone. Un sencillo que forma parte del tracklist de su último disco, Twelve Carat Toothache, y que se ha convertido en un auténtico fenómeno en internet. De hecho, se han creado más de 100.000 reels de Instagram, más de 15.000 TikToks y tiene millones de visitas en YouTube.

Una autentica locura a nivel de cifras con las que el intérprete de Circles ha dejado claro una vez más el por qué es uno de las artistas masculinos más escuchados de todo el mundo. Además, se trata de un lanzamiento de lo más significativo, entre otras cosas, porque es el primer sencillo que Sickick publica en las plataformas digitales tras su última gira mundial.

Eso sí, de momento solamente está disponible el audio original de esta colaboración. Y es que, Malone no ha hecho mención, al menos todavía, de la posible publicación del videoclip oficial. Pero, debido a la gran repercusión y reclamo que está cosechando entre el público, es algo que no queda descartado.