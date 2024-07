‘Pecado original’, capítulo 34 (Temporada 5): Dogan quiere eliminar a Çagatay de la vida de Yildiz

No es ningún secreto que Pecado original se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Por ese mismo motivo, cada vez son más los que no se pierden ni una sola de las entregas de esta emocionante historia.

Recientemente los espectadores han podido disfrutar del capítulo 33 de la Temporada 5 de la sorprendente y exitosa serie turca Pecado original. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Ekin y Çagatay han elaborado un sorprendente e impactante plan para acabar, de una vez por todas, con Dogan. Pero, desde luego, nada sale como ellos esperaban ni muchísimo menos. ¡Se quedan completamente impactados y sin palabras!

Y todo porque algo completamente inesperado acaba fallando. Lejos de quedarse de brazos cruzados, tratan de recomponerse antes de que sea demasiado tarde. Hasta tal punto que Ekin y Çagatay vuelven a unir fuerzas para encontrar una nueva vía con la que poder conseguir su objetivo de una vez por todas. ¡Está claro que no van a parar hasta lograrlo!

Lejos de que todo quede ahí, Ender y Yildiz se muestran más que decididas a deshacerse de una vez por todas de Handan. Son conscientes de que no va a ser nada sencillo, pero no van a parar hasta conseguir ese cometido. Todo ello mientras Handan no se ha quedado de brazos cruzados ante esta nueva situación que está experimentando.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 34 de la Temporada 5 de Pecado original. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Yildiz y Ender están absolutamente convencidas de que su plan para acabar de una vez con Handan funcionó. Pero, evidentemente, nada más lejos de la realidad.

Por si fuera poco, observamos cómo Handan no ha dudado un solo segundo en aprovechar esta situación para poner en marcha su nuevo y sorprendente plan. Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Dogan también se ha propuesto algo verdaderamente sorprendente, a la par que impactante.

¿En qué consiste, exactamente? En querer eliminar, de una vez por todas, a Çagatay de la vida de Yildiz y hacerlo a la mayor brevedad posible. Es consciente de que tiene todo en contra, pero si hay algo que tiene claro es que no va a parar hasta conseguir su objetivo sin importar las consecuencias.