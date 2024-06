‘Pecado original’, capítulo 26 (Temporada 5): Yildiz comienza a desconfiar de Dogan

No es ningún secreto que Pecado original se ha convertido, inevitablemente, en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente, a la par que espectacular. ¡No deja indiferente a nadie!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 25 de la Temporada 5 de Pecado original. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Yildiz se ha quedado completamente sin palabras con la llegada de Handan. Al fin y al cabo, ha acabado dándose cuenta de que tiene frente a ella un nuevo e impactante enemigo.

Yildiz intenta que Kumru regrese a casa y se reconcilie con su padre, pero ella no quiere. 💥💔 #PecadoOriginal Ver aquí: https://t.co/W0I3kJBcWm 👈 pic.twitter.com/gzqbHK5Y10 — Pecado Original (@PecadoriginalA3) June 28, 2024

Y no es otra persona que la madre de Kumru. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo los esfuerzos que están haciendo Ender y Handan han comenzado a dar sus frutos. Recordemos que su objetivo común no es otro que romper, de una vez por todas, la relación que actualmente mantienen Dogan y Yildiz.

Sus planes avanzan a una gran velocidad. Como no podía ser de otra manera, todos se han quedado completamente sin palabras al ser testigos de cómo Yildiz, en el instante más indicado, va a recibir la ayuda incondicional de la persona que menos esperaba. Llega un nuevo e impactante giro de guion que va a dar mucho de qué hablar.

Meriç se disculpa con Yildiz tras besar a Doğan y renuncia a su trabajo. 💔👄 ¡Las decisiones difíciles nunca vienen solas en #PecadoOriginal! 👉 https://t.co/vfWh63mviY 👈 — Pecado Original (@PecadoriginalA3) June 28, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 26 de la Temporada 5 de Pecado original. De esta manera tan concreta, observamos cómo Yildiz parece mostrarse dispuesta a decirle que sí a Dogan tras su propuesta de dejar de aparentar ser un matrimonio y comenzar a serlo de verdad.

A pesar de todo, diversos movimientos por parte de Dogan provocan en ella numerosas dudas. Es más, la joven está inmersa en un gran dilema. Çagatay, por su parte, está buscando la manera más que perfecta para tratar de salvar a su familia. Y para ello, tiene que hacer todo lo que está en su mano para conseguir el perdón de Yildiz.

Es consciente de no lo tiene fácil, pero no va a parar hasta lograr su objetivo. Lejos de que todo quede ahí observamos cómo, dadas las circunstancias, parece que las verdaderas intenciones de Handan han comenzado a ver la luz. Todo empieza a complicarse por momentos, y no es para menos. No te pierdas los próximos capítulos de Pecado original en Antena 3 y atresplayer.