Paz Padilla se sincera en ‘Te falta un viaje’ al desvelar cuánto costó su operación de pecho

Te falta un viaje aterrizó de forma oficial en Cuatro el pasado miércoles 13 de diciembre y el recibimiento no pudo haber sido mejor. En este formato, la presentadora Paz Padilla recorrerá diferente destinos del mundo junto a una de las personas más importantes de su vida, su hija Ana Ferrer.

Madre e hija han demostrado en numerosas ocasiones la buena relación y conexión que comparten. Por ello, han hecho las maletas y se han trasladado hasta Ghana para el primer programa de la temporada. Un viaje donde la emociones no han faltado, pero tampoco las revelaciones.

¡Nos vamos de viaje! 🧳

Paz Padilla nos lleva con su hija, @annafpadilla, hasta Ghana para descubrir otras formas de afrontar la muerte y celebrar la vida. ¡Despega #TeFaltaUnViaje! 🛫

Síguelo en Cuatro |🔴 https://t.co/oJ6E3gGHDu pic.twitter.com/0qci2clEgW — Cuatro (@cuatro) December 13, 2023

En la primera entrega del programa de Cuatro Paz Padilla y su hija probaron la comida típica del país, bailaron en fiestas, hicieron surf y hablaron del fallecimiento del marido de la comunicadora. De hecho, y debido a que la gaditana siente una gran curiosidad por la muerte, decidieron asistir a un funeral típico de la zona para ver cómo los ghaneses se despiden de sus familiares.

Para ello, las protagonistas se trasladaron hasta el local de una costurera del país para que les tomase las medidas corporales y les confeccionara una vestimenta adecuada para este tipo de eventos. Fue en este momento cuando Paz Padilla, siempre muy natural y abierta, hizo un breve comentario sobre su pecho.

La presentadora de 54 años señaló que había pasado por el quirófano para operarse el pecho. Una intervención que no le salió nada económica y cuyo precio no dejó indiferente a nadie. «Estas son postizas, me costaron 9.000 euros. Tienen buena calidad, pero no son mías. Va a notar que, para la edad que tengo, las tengo muy bien puestas», dijo con humor.