Paz Padilla se ha convertido, con el paso del tiempo, en una de las humoristas y colaboradoras de televisión más conocidas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es por eso que cada vez son más las personas que no dudan un solo segundo en seguir sus pasos a través de sus redes sociales, sobre todo en Instagram donde ya acumula más de 2 millones y medio de seguidores. Todos ellos siguen sus pasos no solamente a nivel profesional, sino también personal. Al fin y al cabo, la gaditana les hace participes de numerosos aspectos de su vida. Un claro ejemplo lo encontramos en su viaje a Hong Kong. Entre otras cuestiones, hemos podido ver diversas imágenes de su estancia en esta ciudad pero, a su vez, también del aparatoso accidente que sufrió durante un paseo en bici. ¡Y es que nunca deja de sorprendernos, en todos los aspectos!

Todo comenzó cuando Paz Padilla tomó la decisión de hacer una publicación muy concreta en su perfil de Instagram. De esta forma, compartió un vídeo en el que, aparentemente, podíamos verla alquilando una bicicleta para disfrutar de un agradable paseo por un parque de Hong Kong durante sus merecidas vacaciones. Nada hacía presagiar que, en ese vídeo en cuestión, los seguidores de Paz Padilla en Instagram iban a ser testigos directos del aparatoso incidente que tuvo durante ese paseo en bicicleta. Y todo porque la gaditana, mientras estaba siendo grabada, decidió saludar a la cámara. Al levantar el brazo se desestabilizó, con tan mala suerte que perdió el control y cayó de boca, directamente al suelo. Un golpe verdaderamente aparatoso que llegó a preocupar mucho a la persona que se encontraba grabando la escena. No tardó en darse cuenta de que Paz estaba bien, al escucharla reír a carcajadas. ¡No podía ser de otra forma!

Entre risas, mientras intentaba recuperar la postura, Paz Padilla no tardó en mirar (y en mostrar a cámara) los rasguños que se había hecho, no solamente en la rodilla sino también en el codo. Todo ello mientras repetía, una y otra vez, lo siguiente: «Estoy bien». Algo que también hizo saber al dueño del puesto de alquiler de bicicletas, al ser consciente de su preocupación por la caída.

A pesar del terrible golpe que se dio contra el suelo, Paz Padilla dejó claro que rendirse no era una opción. Por lo tanto, ella siguió empeñada en realizar ese paseo en bici por el parque de Hong Kong. En esta ocasión, optó por una opción mucho más sencilla y menos arriesgada para ella: una bicicleta de tres ruedas con un asiento con respaldo, que contaba hasta con una sombrilla para poder protegerse del sol. ¡Casi nada!

Lejos de que todo quede ahí, la gaditana no dudó en compartir este curioso vídeo con un texto que no ha dejado indiferente a nadie: «He visto la luz». Como no podía ser de otra manera, Paz Padilla recibió cientos de mensajes en esta publicación, alabando el gran sentido del humor que siempre le ha caracterizado, hasta en los peores momentos.

«La risa es contagiosa», «Tienes arte hasta para caerte», «Si es que te gusta tanto el lugar que hasta le das un beso al suelo», «Eres una fenomena» o, incluso, «Sacas positividad y te lo tomas todo con buen humor» son algunos de los mensajes que la gaditana ha recibido como consecuencia de esta publicación. ¡No ha dejado indiferente a nadie!