Paulina Rubio confiesa que la música la salvó en su peor momento

Paulina Rubio ha hecho historia en el mundo de la música. La artista mexicana marcó un antes y un después hace ya 3 décadas, a principios de los 90 con el lanzamiento de su álbum debut, La chica dorada, y a día de hoy, aún continúa siendo una de las grandes figuras de la música latina.

Hace unas semanas, la artista visitó España con motivo de la promoción de sus nuevos proyectos, y durante su entrevista con el programa Y ahora Sonsoles con Sonsoles Ónega, se sinceró sobre la importancia que había tenido la música en los peores momentos de su vida.

Durante la entrevista, Paulina Rubio comentó que había compuesto su nuevo single, No es mi culpa, durante la pandemia, cuando no se podía salir de casa: «Esta canción nació en la pandemia, donde me hubiera encantado salir a bailar hasta el amanecer, la música era mi medicina», expresó.

La artista mexicana dejó claro que sigue siendo la misma que en los 80, los 90 y principios de los 2000: «Sigo siendo más auténtica que nunca, pero también vulnerable», expresó durante la entrevista en el programa de Antena 3.

Por otro lado, la artista fue entrevistada para el periódico El País, donde también habló del papel fundamental que tiene la música en su vida: “La música me ha sanado y sigue siendo mi medicina. Me salvó de todo y todos. Yo sano a mi público con mis letras y ellos lo hacen conmigo”.

De esta forma, su nuevo single, titulado No es mi culpa es un proyecto con el que la artista pretende llevar el pop latino de nuevo al número uno en las listas de todo el mundo. Una canción que desde su lanzamiento ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales.