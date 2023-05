Paulina Rubio deja en shock a Sonsoles Ónega por un lapsus con Rocío Jurado y Rocío Carrasco

El pasado lunes 15 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de Y ahora Sonsoles, presentado por Sonsoles Ónega. En esta ocasión, contaba con una invitada excepcional como es el caso de Paulina Rubio. La artista decidió acudir al plató del programa de Antena 3 para presentar No es mi culpa, su nueva canción.

Sin embargo, la entrevista derivó de tal forma que Paulina Rubio acabó abordando algún que otro tema personal. Entre otras cuestiones, se pronunció sobre la amistad que tiene con Rocío Carrasco. La mexicana confesó que admira profundamente a Rocío Jurado y que, desde hace tiempo, tiene una gran amistad con su hija.

Es más, Paulina Rubio confesó a Sonsoles Ónega que, tan solo unas horas antes de su llegada al plató, estuvo hablando con Rocío Carrasco. A pesar de todo, debemos tener en cuenta que esta explicación dejó completamente sin palabras a la presentadora de Y ahora Sonsoles. Y todo por el lapsus que sufrió la mexicana.

Momentazo de Paulina Rubio en #YAS15May «Rocío Jurado es mi hermanita, justo estaba hablando con ella que venía llegando de un ave» pic.twitter.com/s3ENMlY6Sl — televisivok  (@televisivok) May 15, 2023

“Rocío Jurado es mi hermanita. Justo estaba hablando con ella, que venía de un AVE. Yo la quiero mucho”, comenzó diciendo la cantante. Como no podía ser de otra manera, Sonsoles Ónega no tardó en pronunciarse: “No… ¿Cómo que has hablado con ella?”. La mexicana insistió en que hablaba asiduamente con Rocío. La presentadora quiso matizar: “¿Jurado?”.

“Ay, ¡no! Con Rocío, su hija”, expresó Paulina Rubio al darse cuenta del lapsus que había tenido en pleno directo. A pesar de todo, la invitada de Y ahora Sonsoles quiso aprovechar la ocasión para dejar claro que Rocío Carrasco es un gran apoyo para ella: “Mi madre y Rocío Jurado se admiraban, eran amigas”.

De esta manera, la mexicana hizo la siguiente confesión: “La relación que tengo con Rocío Carrasco es una de las más hermosas que he tenido en mi vida”. Acto seguido, la invitada quiso recalcar que se refería a la hija de “la más grande”, para dejar atrás finalmente ese lapsus que no tardó en hacerse viral en redes sociales.