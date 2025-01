El duelo que mantienen La Revuelta y El Hormiguero desde que arrancase la temporada vivió su mayor momento de tensión cuando, el día 21 de noviembre, el piloto de MotoGP (y actual campeón del mundo) Jorge Martín tuvo que cancelar su visita al programa de Broncano tras intentar saltarse el acuerdo que tenía con el equipo de Pablo Motos para ir primero a su programa. Desde entonces, el cruce de acusaciones y de mensajes entre ambos programas ha crecido, tanto que Alejandro Sanz, que es amigo de Motos y Broncano, ha querido tomar cartas en el asunto y ha obligado al valenciano a mandarle una carta a su rival en las noches de la televisión.

Hay que recordar que Sanz y Motos son amigos íntimos desde hace años, especialmente desde que el cantante acompañó al presentador en el día de la muerte de su padre y le estuvo apoyando. La noticia coincidió con una de sus visitas al programa, por lo que pudieron tener una larga velada en la que el artista le consoló y escuchó en un momento tan duro. Pero con la nueva estrella de La 1 también tiene una gran relación, ya que ha llegado a confesar que suele ir a jugar al pádel con él de forma habitual. Por eso, aprovechando que el próximo lunes 27 de enero irá a La Revuelta, ha querido comenzar a mediar en este conflicto. «Quiero pacificaros porque quiero y creo que puedo hacerlo (…) Creo que, en el fondo, los dos lo estáis deseando», aseguraba.

Este momento ha llegado después de que, durante su entrevista en Antena 3, no quisiera desvelar el nombre de la gran estrella con la que colaborará en su próximo disco y que asegura que será «un bombazo», dejando caer que podría ser Shakira. Para evitar hablar de este tema, Sanz ha preferido hablar de la rivalidad entre programas que mantiene a España dividida desde el mes de septiembre.

«¿Por qué no hablamos de tu pelea con David?», le ha preguntado ante las risas del público. Pablo, molesto, ha insistido en que él no tiene ningún problema. «Juego al tenis con él de vez en cuando. Está muy triste porque él desearía que os llevarais muy bien, por eso le ha propuesto un acto para comenzar a acercar posturas.

«Si quieres, le mando una nota de tu parte, como que me obligaste a venir aquí antes que allí, porque si no no podía ir. Voy el lunes a su programa», así ha bromeado con las supuestas presiones que denunció Broncano que sufren los invitados para acudir primero al programa de Antena 3 antes que al suyo.

Pablo, al que no le estaba gustando especialmente esta conversación, ha insistido en que todo se lo ha «inventado la prensa» y que no hay mal ambiente entre ellos. «Pues si no tenéis nada, quedamos y hacemos una comidita o para jugar al pádel o al tenis», ha lanzado Alejandro, aunque la propuesta no ha gustado. Como respuesta, el presentador ha sugerido que mejor sería un combate de boxeo a tres asaltos, deporte que le apasiona y con el que ha llegado a compartir ring con Omar Montes e Ilia Topuria, además de que le llegó a provocar una grave lesión en el brazo.

La carta de Pablo Motos a David Broncano

Casi a regañadientes, el valenciano ha pedido papel y boli para que Sanz haga de cartero de lujo y la próxima semana entregue una carta en su visita a La Revuelta. «Querido David, pelillos a la mar. Te deseo lo mejor, espero que nos veamos pronto. Te quiero, tu Pablo. Y a Ricardo y a Grison», es el texto que se puede leer.

Alejandro ha recogido el texto y ha celebrado que así mata dos pájaros de un tiro: «Con esto me ahorro dos cosas: una pelea y el regalo que le tengo que llevar». Habrá que esperar al próximo lunes para ver qué reacción causa esta nota en el programa de La 1 y si de verdad puede suponer un principio de acercamiento entre ambas partes.

‘El Hormiguero’ gana la partida a ‘La Revuelta’

El programa de Antena 3 ha logrado esta semana llevarse la victoria en tres de los cuatro enfrentamientos que ha mantenido con el de La 1, perdiendo por la mínima (14,1 % vs. 13,9 %) solamente en la jornada del lunes. El resto de días ha logrado vencer gracias a las visitas de Pecos, Miguel Ángel Revilla y Alejandro Sanz.