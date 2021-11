Pablo Alborán no deja de ser noticia durante estas últimas semanas. Los fans están que arden con cada cosa que anuncia o saca a la luz. De hecho, ha vuelto a sembrar el caos con un vídeo en Instagram donde no se aprecia exactamente de qué se trata. Eso sí, ha dejado claro que el 26 de noviembre se sabrá qué es.

El vídeo dura apenas 21 segundos y lo lanzó el pasado domingo 22 de noviembre. En la descripción no desvela pistas, solo apunta la fecha del lanzamiento. En las imágenes pueden verse un piano y unas luces de neón formando diversos cuadrados; sin duda, ha dejado totalmente desconcertados a todos.

No solo los seguidores del malagueños son los que están ansiosos, ya que muchas celebridades también se unieron para celebrar lo que se viene, como Ana Torroja o Marta Soto, aunque no se sepa con certeza qué es. Los más fanáticos no tardaron ni un día en sospechar de qué podía tratarse, puesto que mientras algunos creen que se corresponde con el videoclip de su última canción, ‘Soy Capaz’, otros creen que es sin duda un nuevo tema no escuchado con anterioridad.

La semana pasada se celebraron LOS40 Music Awards 2021 y el malagueño no faltó a la cita donde más tarde se subiría a recoger el premio a ‘Álbum del año’ en la Categoría España por ‘Vértigo’. Sin embargo, los galardones para Alborán no acaban aquí, anoche se celebraba la gala de los Premios Dial y fue otorgado con un Premio Dial como reconocimiento de su trabajo. Allí, Pablo Alborán se mostró muy agradecido con Cadena Dial y dedicó su discurso a su familia con mención especial a su madre.

Más tarde se subiría para interpretar ‘Corazón Descalzo’, con la que ya conquistó al público de Tenerife, y se animó a cantar un trozo de su última balada, ‘Soy Capaz’. ¿Será esto un anuncio de que los que sospechan de su correspondiente videoclip están en lo cierto o simplemente querría estrenar la canción en vivo? Tendremos que esperar hasta el viernes para saberlo.