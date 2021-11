Pablo Alborán vuelve a sacar otro single en menos de un mes desde el anterior. Una canción que ya ha ido adelantando desde hacer varios días y que seguramente formará parte del nuevo trabajo musical del cantante. Si ya sorprendió con ‘Llueve sobre mojado’ junto a Aitana y Álvaro de Luna y con la colaboración con Micro TDH en ‘EL LOBBY’, no hay dudas de que lo hará de nuevo con ‘Soy capaz’, un tema tan cargado de sentimientos tan puros en donde el malagueño se abrirá en cuerpo y alma a su público para mostrar que él también es frágil.

Esta nueva canción, ‘Soy capaz’, nos muestra el corazón de Pablo totalmente roto tras una decepción amorosa con una letra tan intensa que podemos llegar a sentir lo que él está sintiendo por dentro. No contiene videoclip, pero si un lyric vídeo con imágenes de fondo de Nueva York, lo que parece ser una referencia. Puede ser que esa persona que le haya abatido por completo viva allí, que hubiesen viajado juntos a dicho lugar o simplemente es un fondo cualquiera, de momento es un dato que no se conoce, pero no es necesario saberlo para percibir que ha sido importante para el cantante y que es uno de los temas más emotivos de toda su carrera musical.

Además del sencillo, también ha compartido en su canal de Youtube su vídeo en colaboración con Google del producto Google Nest, donde se encuentra cenando con su grupo de amigos. Interpreta de forma acústica tres de sus temas: ‘Tabú’, canción en la que también participa Ava Max, ‘Llueve sobre mojado’ y este nuevo single, ‘Soy capaz’, a piano.

Para Pablo Alborán el año todavía puede acabar mejor, y es que, el próximo 18 de noviembre se celebrarán los premios Latin GRAMMY 2021 donde está nominado a cuatro premios: ‘Grabación del Año’ y ‘Canción del Año’ con ‘Si Hubieras Querido’ y ‘Álbum del Año’ y ‘Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional’ con su álbum más reciente, ‘Vértigo’. ¡Desde aquí, queremos mandarle todo nuestro apoyo y desearle mucha suerte en los premios!