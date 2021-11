Pablo Alborán anunciaba hace varios días en las redes sociales que iba a colaborar con el artista venezolano Micro TDH en ‘El lobby’. Se trata de una canción de ambos y del exitoso productor y compositor Ovy On The Drums.

Micro TDH, también conocido como Fernando Daniel Morillo, se ha convertido en uno de los grandes artistas revelación del panorama de la música latina en todo el continente americano. El artista ya cuenta con grandes colaboraciones como ‘Te vi’ con el grupo Piso 21 o ‘El tren’ con el puertorriqueño Myke Towers.

“Les tenía esta sorpresa. Pablo Alborán, mucho respeto y admiración hermano, gracias por creer”, fueron las palabras con las que el venezolano anunciaba la colaboración a sus fans, sin embargo, Alborán no tardó mucho en responderle y contar también a sus fans la próxima colaboración que iba a estrenar: «¡No puedo esperar más hermano Micro TDH, Ovy, toda la luz del universo para esto! Abrazote».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran)

El videoclip retrata el deseo de volver con esa persona que algún momento fue importante en tu vida y ya cuenta con más de 1 millón de visualizaciones en YouTube. Se empieza a especular que posiblemente pase a formar parte del siguiente trabajo musical del artista latino, ‘Nueve’, ya que ha sido este el encargado de lanzar el tema.

Por otra parte, el artista malagueño no deja de cosechar éxitos, y es que aún se estrenaba hace una semana su colaboración con los artistas españoles Aitana y Álvaro de Luna, ‘Llueve sobre mojado’. No obstante, no ha sido la única colaboración suya durante este año también lo hizo con la artista Sofi de la Torre en un tema muy sentimental, ‘Y duele’.

El próximo 19 de noviembre se celebrará la gala de los Grammy Latinos, donde se esperaba el estreno de esta colaboración, pero su discográfica ha desmentido esta información. Lo que sí se confirma es que Pablo Alborán actuará durante la ceremonia de los premios. ¡Qué ganas de volver a verle encima de un escenario!