‘OT 2023’: Noemí Galera se ve obligada a emitir un comunicado tras diversas acusaciones

A tan solo tres galas de la gran final de OT 2023, las redes sociales han enfurecido ante algunos concursantes del programa. Y es que los fans a veces se implican tanto con el concurso que se lo llevan al terreno personal, hasta sobrepasar ciertos límites respecto al odio. Es por esto que Noemí Galera, la directora de la academia, ha tenido que lanzar un comunicado.

«Quedan 20 días para acabar esta edición. Os pediría que lo disfrutarais de lo que queda y nos dejarais trabajar con tranquilidad», comenzaba pidiendo la catalana. Además, se ha visto obligada a hacer algunas aclaraciones, ya que por redes se empieza a especular ciertos favoritismos en la academia: «El programa no tiene favoritos. Os puedo asegurar que nos da igual quién gane, eso lo debéis decidir vosotros votantes».

La directora ha pedido un poco de empatía al público, ya que no quiere que los concursantes salgan del programa y se encuentren con mensajes de odio hacia ellos: «Insultar a los concursantes no lleva a nada bueno y no quiero imaginar qué pensarán cuando salgan y lean todo lo que hay sobre ellos en las redes. No merecen este ambiente enrarecido. Merecen cariño y respeto. Gracias».

Y es que a pesar de que hace menos de una semana los concursantes salían de la academia para encontrarse con sus las firmas de discos, donde los fans les recibieron con mucho amor, el ambiente en internet es muy distinto, donde reina el odio hacia algunos concursantes en la víspera de la final.

😔 Quedan menos de 3 semanas para que se acabe Operación Triunfo… qué pena tener que pedir constantemente respeto, cariño, amor y empatía por esta gente que nos ha hecho tan felices. ¿No os parece? 😢💙 pic.twitter.com/L58iqZfrQ6 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) January 31, 2024

El funcionamiento de las últimas galas

Debido a que en la próxima gala de OT 2023 se decidirán los tres primeros finalistas de la edición, muchos fans se preguntan cuál será el funcionamiento de esta gala y de las siguientes. De nuevo, Noemí Galera ha informado tanto a los concursantes como a la audiencia cuál es el mecanismo de la gala.

Tras las actuaciones y la decisión de expulsión de los últimos nominados del concurso, el jurado comenzará a puntuar a cada concursante. Las dos personas que obtengan más puntos del jurado serán los dos primeros finalistas. El tercer finalista es escogido por el profesorado de la academia de OT 2023. Por lo que quedarán cuatro concursantes a la espera de conocer si pasan o no a la final.

Durante la siguiente semana, el público votará a sus concursantes favoritos para que pasen a la final. En la Gala 11, los cuatro semifinalistas cantarán sus temas y se dejarán de contar los votos. El jurado decidirá quién será el cuarto finalista, los profesores, el quinto, y se hará el recuento de los votos del público, que nombrará al sexto finalista.

En la gran final, tras el recuento de los votos, los tres concursantes con menos votos quedarán descalificados. Se volverán a abrir las votaciones mientras los tres más votados cantan sus canciones de la Gala 0 y ahí se decidirá los tres primeros puestos, conociendo así al ganador de OT 2023.