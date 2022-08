‘Operación Triunfo 2022’: Tinet Rubira insinúa el regreso del formato

Uno de los talent show más icónicos de la historia de nuestro país es, sin lugar a duda, Operación Triunfo. El aclamado formato musical contó con un estreno arrollador allá por el 2001, dejándonos grandes artistas tras su paso. Sin embargo, la magia del producto se fue perdiendo con el paso de los años, y, con ello, su audiencia.

Fue entonces cuando en el 2017 los altos cargos del programa volvieron a apostar por él en TVE, cosechando nuevamente grandes datos de audiencia. Una nueva generación de triunfitos que dio lugar a dos ediciones más en pantalla, pues en el 2020 la Academia más famosa de la televisión volvió a cerrar sus puertas, al menos temporalmente.

Tal y como comunicó en su momento Formula TV, Televisión Española decidió no renovar el espacio de Gestmusic, pese a que la productora de Banijay Iberia seguía manteniendo a la Academia. Ante este movimiento todo el mundo llegó a la misma conclusión, Operación Triunfo ha finalizado su historia en la parrilla televisiva.

Ante esto, Tinet Rubira, uno de los directivos del formato, fue claro. «Si OT 2022 no es en TVE, lo veremos en otro sitio. No vamos a dar el formato por muerto», sentenció. Teniendo en cuenta que fijó el 2022 como margen para traer de vuelta el formato, no es de extrañar que muchos seguidores del talent show ya comiencen a desesperarse por traerlo de vuelta.

De hecho, el tweet de un usuario de Twitter ha causado revolución durante las últimas horas debido a la inesperada contestación de Tinet Rubira. «Por medio de la presente hago encarecidamente la solicitud de que este año vuelva ‘OT’, ya que no podré resistir un año más sin este grandioso proyecto», escribía el usuario en Twitter.

Querido Dylan, tus deseos son órdenes. https://t.co/JRkhY94S3c — Tinet Rubira (@tinetr) August 17, 2022

«Tus deseos son órdenes», le respondió Tinet Rubira. Palabras con las que, obviamente, desató el caos en la red social. Ante este inesperado movimiento, los seguidores de Operación Triunfo no lo dudaron dos veces y comenzaron ha especular sobre el posible regreso del programa en los próximos meses.

Fue entonces que Rubira, volvió a intervenir para calmar las aguas, pero para dejar a todos con la miel en los labios a su vez. «Veo que hay ganas y me alegro… pero yo no he confirmado nada», respondió.

Sea como sea, lo que esta claro es que Gestmusic ha seguido trabajando para traer el concurso de vuelta, a pesar de la negativa de TVE. Quién sabe, quizás muy pronto el talent show vuelva, pero de la mano de una cadena que también lo acogió en su momento, Telecinco.