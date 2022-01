Ana Guerra se convirtió en una de las invitadas de la nueva entrega de ‘Fuera del mapa’, el programa de Alberto Chicote que se emite en LaSexta. La artista protagonizó una entrevista muy sincera, en la que desveló el motivo por el que la relación con sus compañeros de ‘OT 2017’ cambió al salir de la academia.

Tras el boom que supuso ‘OT 2017’, a todos los concursantes les llegó la fama de forma repentina. De esta forma, al salir de la academia, la situación no fue exactamente la que ella había soñado, ya que la relación entre ellos comenzó a tambalearse a todos los niveles.

De hecho, la artista pasó de sentir que estaba en lo más alto, a sentir envidia de las carreras de algunos de sus compañeros, tal y como ella misma explicó durante su entrevista con Alberto Chicote.

No falta nadaaaaa!

Esta noche! 🥰🥰🥰 https://t.co/rEnGhbds37 — Ana Guerra (@anaguerra) January 4, 2022

«Envidiaba mucho las carreras de compañeros que habían salido del programa, algo que desapareció cuando tenía un disco hecho y decidí no sacarlo, porque quería cantar otras cosas; se lo conté a la compañía ya ahora canto lo que quiero cantar. Ahí me desaparecieron todas las envidias», recordó la artista.

A día de hoy, Ana Guerra reconoce que solo tiene una relación estrecha con dos de sus compañeros del concurso: Ricky Merino y Roi Méndez. No obstante, le costó mucho separarse de sus compañeros del concurso, asegurando que lo pasó muy mal al ver que cada uno seguía su camino.

«No me imaginaba la vida sin cada una de las 15 personas que entraron conmigo en la academia. Cuando salimos, a todos no nos fue igual», expresó. «Me llevé una decepción enorme. Yo hubiera dado todo para que eso no sucediera», explicó la artista a Alberto Chicote con cierta tristeza.