Ana Guerra se ha marcado un objetivo para 2022 después de hacer un balance de estos dos años. La artista tiene claro que va a invertir su tiempo y esfuerzo de cara a los nuevos proyectos que le esperan en los próximos meses.

La cantante canaria ha querido hacer público su deseo para el nuevo año en una publicación de Instagram, con una fotografía informal de una de sus últimas sesiones. Ana Guerra lleva un precioso vestido color fucsia y muestra una sonrisa espectacular, la artista empieza el año más feliz que nunca.

“Bienvenido a nuestras vidas, 2022. Algunas personas esperan mucho de ti, yo he decidido que voy a dejarme llevar y me sorprenderé con cada cosa que me ofrezcas”, escribía la artista con resignación dado los acontecimientos de estos dos años con la pandemia.

Sin embargo, tanto en lo personal como en lo profesional, la artista no tiene ninguna queja. Ana Guerra espera que podamos volver a la normalidad, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos respecto al coronavirus. “Te prometo que daré la mejor versión de mí en cada momento. Bienvenido a nuestras vidas, 2022”, concluía la canaria.

Recientemente, la cantante ha comentado a través de Twitter que está pensando en cambiar o no de peinado. Ana Guerra desea cortarse el pelo al estilo “pixie”, una melena muy corta que se pudo ver hace años con Anne Hathaway.

«De repente me apetece cambiar de look, pero a lo mejor se me pasa, ¡Opiniones por favor! ¿Alguien sabe hacer un montaje con una foto mía y cortármelo?», ha pedido para saber cómo quedaría su cara en un peinado tan corto. Enseguida todos los montajes se han convertido en una broma.