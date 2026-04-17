Así es la nueva vida de Aarón Guerrero (Chechu): factura millones de euros con restaurantes de lujo en Madrid

A Aarón Guerrero los más jóvenes no le reconocerán, pero toda una generación creció viendo series como Canguros, Médico de familia y Ana y los siete, donde se convirtió en una estrella desde que era apenas un niño. Nacido en 1986, a sus ya 40 años, dejó hace tiempo aparcada su vena interpretativa para dedicarse al mundo de la hostelería, siendo empresario con varios restaurantes repartidos por Madrid. Además, por si no fuera suficiente, también ha creado su empresa para eventos y su propio vino.

Siendo un niño, debutó en el mundo de las series gracias a que una clienta de la tienda de ropa de su madre le ofreció entrar en su agencia de actores y modelos, ya que estaba especializada en niños. Primero hizo un pequeño papel en Canguros, serie en la que trabajó apenas tres capítulos. Después, sin buscarlo mucho, llegó el papel de su vida con el personaje de Chechu, que no se separaba de su abuelo en ninguno de los capítulos de Médico de familia. Durante los años 90 su cara se convirtió en todo un fenómeno, ya que la serie lograba cuotas de más de casi el 50 % de cuota de pantalla en algunos momentos, datos completamente impensables en estos momentos en televisión.

Tras el final de la ficción de Telecinco, Ana Obregón le llamó para entrar en otra serie familiar que marcó época, como fue Ana y los siete. Hasta 2005, cada capítulo, de nuevo, alcanzaba audiencias de récord, con una media de todos sus capítulos de un 30 % de cuota y más de cinco millones de espectadores.

El final fue del todo abrupto, puesto que Ana Obregón (creadora de la serie) decidió pararla por problemas con la productora. TVE llegó a pedir cuatro capítulos más para darle un final, teniendo varios finales alternativos, siendo la muerte del personaje de Ana Obregón casi obligada, ya que se llegó a juicio para arreglar los problemas y, al final, ninguno de esos finales se emitió.

Su aventura como empresario

Tal y como ha contado Aarón Guerrero en algunas entrevistas, tras el final de la serie pasó más de un año sin trabajar en el mundo de la interpretación, por lo que decidió emprender su propio camino. Debido a que la hostelería siempre le había llamado la atención, alrededor del año 2007 comenzó su aventura.

Junto a su hermano, su principal socio en su empresa, decidió utilizar el dinero ganado (que sería mucho) por sus papeles en series, abriendo su primer restaurante. De aquello han pasado casi 20 años y ahora mismo Aarón tiene una gran empresa con varios socios.

En Madrid, ha llegado a tener hasta siete locales, siendo tres de ellos unas conocidas cervecerías y vermuterías, de las que él mismo se encarga de crear la carta que se ofrece a los clientes. Además, cuenta con otro local, junto a su socio Fabio, un restaurante italiano al que muchos famosos acuden en el barrio de Lavapiés.

En el mundo de los eventos también se ha atrevido a entrar con su empresa, llamada Mimosa. Por último, Aarón Guerrero ha podido cumplir su sueño de crear un vino blanco, que se sirve en sus locales, como no podía ser de otra manera, y que lleva el nombre de Cayetana, que se debe al tipo de uva que se utiliza para su elaboración.

En lo personal, Aarón está casado con Salomé Gadea, una diseñadora de interiores con la que tuvo a su hijo Beltrán.