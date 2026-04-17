Así es Loquillo: edad, su nombre real, su pareja, hijos, de dónde es y su enfermedad

La industria de la música nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos talentos. Sin importar el género musical, muchos artistas han logrado marcar al público de una manera o de otra. Por ello, es el momento de abordaremos la carrera artística de Loquillo. Y es que el cantante se ha convertido en todo un referente de la música en español y el rock and roll.

Durante una larga etapa de su vida, formó parte de la banda Los Intocables y luego de Trogloditas, pero fue en el 2007 cuando optó por orientar su carrera profesional como artista en solitario. Así pues, a lo largo de los años, nos ha presentado canciones inolvidables como Cadillac solitario, Feo, fuerte y formal, El ritmo del garaje y El rompeolas, entre otras.

¿Cómo se llama Loquillo?

José María Sanz Beltrán es el nombre real de Loquillo.

¿Qué edad tiene y cuánto mide?

El cantante nació en Barcelona el 21 de diciembre de 1960. Según se ha podido saber, mide 1,95m.

¿Quién es su pareja y cuántos hijos tiene?

Tal y como él mismo ha contado en numerosas ocasiones, su pareja es

Susana Koska. Ambos artistas llevan juntos desde hace más de 40 años, pero nunca apostaron por pasar por el altar, hasta el 2024. «¡¡SII! ¡Después de 40 años juntos, Susana y yo nos hemos casado! ¡Que vivan los novios!», escribió en su cuenta de Instagram. Asimismo, la pareja tiene un hijo en común.

La enfermedad de Loquillo

Loquillo siempre se ha mostrado muy sincero con su enfermedad. Por ello, han sido varias las ocasiones en las que ha hablado públicamente del tema. «Físicamente han sido cinco años muy difíciles para mí porque me he enfrentado a enfermedades muy heavys», confesó durante su visita a La Revuelta. De hecho, una de ellas se la detectaron en el 2021. Pues, le diagnosticaron un bocio multinodular en la glándula tiroides.

«He estado a punto de perder la voz, he tenido problemas de tiroides y un problema grave en el corazón del que fui operado. Eso sí, a los cinco días ya estaba en un escenario», confesó. Y es que, aunque sabe que ha tenido mucha suerte, también ha indicado que tuvo miedo y llegó a ver «la luz blanca» que cuentan. «Tuve mucha suerte porque me caí encima de la cama después de un concierto. Si me llego a caer en directo, estoy frito», contó.

¿De dónde es y dónde vive actualmente?

Como comentábamos en líneas anteriores, Loquillo es originario de Barcelona. Pero, según se ha podido saber, el transcurso de la vida le ha llevado a vivir junto a su familia en San Sebastián.

Próximos conciertos de Loquillo: entradas

Loquillo se encuentra de gira y tiene numerosos encuentros programados para este 2026. De esta manera, en su página web oficial se puede apreciar que el próximo 2 de mayo comienzo su recorrido por España. Un reencuentro con sus fans cuyas entradas ya están disponibles y se pueden adquirir en las plataformas oficiales.

De esta manera, el cantante tiene conciertos confirmados en las Islas Baleares, Madrid, Pamplona, Murcia, Canarias, León, Zaragoza, Málaga, Alicante, entre otras ciudades. Una gira que, de momento, tiene previsto concluir el 23 de octubre en Tenerife.