Sandalias tanga con cuña: el truco de estilo que arrasa en primavera 2026

Este truco de estilo que arrasa en primavera 2026 te hará descubrir cómo ganar unos centímetros de más sin perder de vista la comodidad que buscas, con unas sandalias tanga con cuña. Parecerá que hayas viajado al Japón milenario, tus pies estarán tan cuidados y con tanto estilo como los de las Geishas. Un buen básico que, sin duda alguna, no deberemos dejar escapar, sino todo lo contrario. Conseguiremos ese plus de buenas sensaciones que, sin duda alguna, nos costará de tener en consideración.

Hay complementos que enamoran a simple vista, son los que necesitamos para conseguir aquello que necesitamos un estilo de 10 que acabará marcando estas próximas jornadas que hasta el momento, nadie hubiera imaginado. Son tiempos de poner en práctica un truco de estilo de las expertas en moda que debemos empezar a visualizar de una manera muy concreta. Esta manera de hacerse con unas sandalias con tanga y cuña, una combinación que lleva mil años estilizando a las mujeres y que esta temporada vuelve con mucha fuerza. Como si fuéramos geishas vamos a arrasar esta primavera 2026 con un elemento que nos hará descubrir lo mejor de un calzado espectacular.

El truco de estilo que arrasa esta primavera 2026

Esta primavera 2026 puedes arrasar con un truco de estilo que te sorprenderá. Te ayudará a conseguir un estilazo de 10 con algunos elementos que pueden acabar siendo esenciales. Es hora de conocer un calzado que parece que nos visitará de nuevo en estas fechas que tenemos por delante.

Esta primavera no vas a dejar escapar este truco para ganar unos centímetros de más sin renunciar a una serie de elementos que pueden acabar siendo claves. Es momento de poner en práctica un detalle que puede ser esencial en estos días.

Un cambio de tendencia que podría convertirse en la antesala de algo más, de una vuelta a los 90 y a un estilo con un toque oriental que necesitamos poner en práctica en nuestra casa. Vamos a descubrir un buen básico que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno.

Es hora de arrasar esta primavera de la mano de un calzado que se parece al de las geishas, pero con una peculiaridad, lo podemos comprar en España y cuesta mucho menos. Lefties tiene el diseño de moda entre las expertas en tendencias.

Estas son las sandalias tanga con cuña

El nombre no hace justicia en España, las sandalias cuña con tanga, esa línea que une los dedos con la planta de los pies y que hace que las sandalias se sujeten perfectamente al pie. Un buen básico para esta temporada que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada.

El blog Japonismo nos da algunos detalles de estas icónicas sandalias: «El calzado tradicional de las geishas son las geta. En el período Heian, las geta eran sandalias para vestir de manera informal, y su altura evitaba que se arrastrase el kimono. Hoy en día, sin embargo, las geta son las sandalias tradicionales japonesas por excelencia. Normalmente son de suelo de madera y cuentan con dos correas de terciopelo o de vinilo en forma de V llamadas hanao. Asimismo, también existen las geta lacadas, que se utilizan en verano para evitar que el sudor estropee y manche la madera. Éstas son las que usan las geishas, en color negro, cuando visten formalmente con un kimono de tipo kurohikizuri. Así pues, las geta de madera tienen una suela plana de madera sostenida sobre dos tiras de madera llamadas ha, cuya altura suele ser de unos cinco centímetros, para su uso diario. Una característica peculiar es que el talón sobresale uno o dos centímetros por la parte trasera de la sandalia. También existe una versión más moderna y cómoda, en la que los soportes de madera son más anchos que en el caso tradicional. Las geta están diseñadas tanto para hombres como para mujeres. La única diferencia es la forma del pie; mientras que las geta de las mujeres tienen una forma redondeada, las de los hombres tienden a ser bastante más cuadradas».

Estas sandalias de Lefties tienen un diseño a la última, más que tanga, tienen esa forma de V típica de las piezas japonesas. En este caso, tenemos la opción de apostar por una pieza que ha sido diseñada con neopreno, un tejido que es prácticamente indestructible y muy cómodo.

Podremos tener zapatos de moda, temporada tras temporada, con un tipo de elemento que se convierte en esencial. Estaremos pendientes de estos detalles que pueden darnos alguna que otra sorpresa inesperada. Un buen básico que puede convertirse en la antesala de algo más, un calzado que cuesta menos de 30 euros y puede cubrir de gloria cualquier look. Con pantalones, vestidos o faldas, estas sandalias nunca fallan.