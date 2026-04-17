Isa Pantoja vende su domicilio familiar en el Puerto de Santa María. Y no, no porque quiera construirse un vestidor más amplio como ha asegurado. COOL ha podido hablar con una vecina de la zona, que asegura que el actual domicilio, propiedad de la hija de Isabel Pantoja «es una ruina». Pese a querer desprenderse de su inmueble -ubicado en El Juncal y por el que pide exactamente 321.000 euros-, lo cierto es que la hermana de Kiko Rivera no lo tiene fácil. Este medio ha podido conocer en exclusiva que la mencionada vivienda, que es un bajo exterior localizado en una zona familiar, y que incluye un garaje y un amplio jardín, tiene varios problemas de infraestructura.

La vecina de Isa Pantoja nos asegura que es un bloque de viviendas que tiene muchas goteras y, por ende, cuando hay lluvias, se inundan los garajes y los bajos -uno de los motivos por el que la mujer de Asraf Beno ha querido hacer este movimiento inmobiliario-. Una información desconocida hasta la fecha, ya que no se conocía la magnitud de los desperfectos. Asimismo, la tertuliana querría desprenderse de su casa -la cual compró hace dos años- por 200.000 euros más del precio inicial por el que la compró. Una decisión no demasiado ética teniendo en cuenta los desperfectos del bajo, que pese a la reforma se mantienen, y que podría suponer que el futuro comprador se lo piense y mucho.

Además, la casa de Isa no sería la única con desperfectos. Según una vecina de la creadora de contenidos, varios inquilinos del mismo bloque también estarían indignados por los desperfectos. Es decir, estos desperfectos no solo afectarían a la tertuliana, como sí se ha comentado, sino al resto de sus vecinos. Una situación que la propia prima de Anabel Pantoja confirmó nada más entrar en su casa: «Venía con desperfectos, con grietas y humedades».

Asimismo, esta misma vecina nos asegura que la constructora de este bloque de edificios tiene varios procesos judiciales abiertos por ello. Desde COOL nos hemos puesto en contacto con ellos y, por su parte, han preferido no pronunciarse al respecto.

Así es la casa de Isa Pantoja

Hace dos años, Isa Pantoja y Asraf Beno entraron en este inmueble con mucha ilusión. A través de sus respectivas redes sociales, el matrimonio ha compartido algunos de los rincones de esta casa, que amueblaron a su estilo.

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Se trata de un bajo ubicado en una urbanización privada y que cuenta con tres habitaciones, dos baños y un salón que conecta con la cocina -además de la zona exterior, que tiene un amplio jardín y una piscina-. En cuanto al diseño de los muebles, la hija de Pantoja apostó por un estilo moderno con electrodoméstricos ‘invisibles’. Eso sí, la joven no dudó en arriesgar con papeles pintados en las distintas habitaciones, dándole su toque personal en cada una de ellas. Por ejemplo, mientras que el salón tiene un aire tropical, la habitación de sus hijos estaba inspirada en Harry Potter.