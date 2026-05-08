Tres funcionarios municipales llamados como testigos por el ‘caso Les Naus’ no se presentan ante la juez

El caso Les Naus se agrava. Tres funcionarios públicos del Ayuntamiento de Alicante, llamados en su día para prestar declaración en calidad de testigos por la juez que dirige las diligencias previas, la titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante Plaza Número 5, María Amparo Rubio, no se han presentado ante la juez ni el día ni la hora a la que fueron convocados: este viernes 8 de mayo. Ahora, se les convocará de nuevo para presentarse el día y la hora señalada ante la juez. Sí han acudido a las citaciones en tiempo y forma los técnicos de la Consellería de Vivienda. Según las fuentes consultadas, los funcionarios que no han acudido a testificar no habían recibido la citación. Ahora, los tres funcionarios públicos del Ayuntamiento de Alicante que no han acudido a la citación volverán a ser citados, pero presumiblemente de modo que no haya lugar a que puedan alegar que no han recibido la citación.

La citación de los funcionarios fue acordada el pasado 22 de abril por la instructora para este 8 de mayo, como publicó OKDIARIO. Y forma parte de las diligencias previas en torno al denominado caso Les Naus, también conocido como el del escándalo de las VPP de Alicante. En él, se investigan las adjudicaciones de viviendas protegidas, entre otros, a la ex concejal de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, y a los dos hijos y un sobrino de una ex alto cargo municipal, María Pérez-Hickman. Ambas han sido citadas en calidad de investigadas el próximo 22 de mayo.

El procedimiento se activó tras presentar una denuncia, posteriormente transformada en querella, el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad, ante el Juzgado Decano de Alicante. Hasta ese momento, tanto el Ayuntamiento de Alicante como el PSOE habían elevado denuncias por este mismo caso, pero ante la Fiscalía Anticorrupción. Este miércoles, tal como publicó OKDIARIO, la Generalitat Valenciana pidió a la juez su personación en la causa como acusación particular. Es la primera administración que lo ha hecho.

La juez había fijado para este viernes la comparecencia de siete testigos. De ellos, tres son funcionarios del Ayuntamiento de Alicante. No han comparecido. Se trata de la jefa de Gestión Patrimonial, un técnico de ese mismo servicio y el jefe del Departamento Técnico de Control de Obras. Ninguno ha acudido. Según las fuentes consultadas, no habrían recibido la citación. Tampoco lo hicieron a la comisión de estudio del Ayuntamiento de Alicante. Pero, allí, la comparecencia era voluntaria. Ante el juzgado, es obligatoria.

Por el contrario, sí han comparecido los otros cuatro, todos funcionarios de la Consellería de Vivienda. Se trata del director general de Planificación y Políticas de Vivienda de la Consellería, la jefa de sección de Emergencia Habitacional, una técnica de Arquitectura y otra de gestión de Administración General.