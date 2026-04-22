La juez imputa a la ex edil de Urbanismo y a la ex alto cargo municipal por las VPP de Alicante

La titular de la Plaza Número 5 del Tribunal de Instancia de Alicante, María Amparo Rubio, que investiga la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) de la urbanización Les Naus ha citado a declarar a 15 personas en calidad de investigadas y, entre ellas, a la ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital de la provincia, Rocío Gómez; la ex directora general de Recursos Humanos, María Pérez Hickman, un arquitecto municipal, el administrador de la cooperativa y el jefe de sección de Vivienda Protegida de la Consellería de Vivienda. Todos deberán comparecer el próximo 20 de mayo, a partir de las 10:00 horas. También han sido llamados a declarar como investigados 10 propietarios de las citadas viviendas. Si bien estos últimos deberán comparecer el 5 de junio siguiente ante la magistrada.

El 8 de mayo, deberán comparecer en el juzgado otras siete personas como testigos. De ellas, cuatro de la Consellería de Vivienda. Se trata del director general de Planificación y Políticas de Vivienda de la Consellería, la jefa de sección de Emergencia Habitacional, una técnica de Arquitectura y otra de gestión de Administración General. Como testigos comparecerán, también, la jefa de Gestión Patrimonial, un técnico de ese mismo servicio y el jefe del Departamento Técnico de Control de Obras. Estos tres últimos, del Ayuntamiento de Alicante.

Todas las citaciones mencionadas han sido acordadas a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ante quien denunciaron tanto el propio Ayuntamiento de Alicante como el Grupo Municipal Socialista. Otra denuncia, posterior, del sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias fue presentada ante el Juzgado Decano y, posteriormente, repartida al juzgado que ahora dirige las diligencias previas en torno a esta causa. Manos Limpias transformó más tarde esa denuncia en una querella.

El caso del escándalo de las VPP de Alicante es en el que se investiga acerca de las adjudicaciones de viviendas protegidas, entre otros, a la ex concejal de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, y a los dos hijos y un sobrino de una ex alto cargo municipal, María Pérez-Hickman. Ambas, como se ha dicho, acudirán a declarar en calidad de investigadas.