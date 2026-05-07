La Generalitat pide personarse en el ‘caso Les Naus’ para llegar hasta el final como anunció Pérez Llorca

La Generalitat Valenciana ha pedido a la titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante Plaza Número 5, Amparo Rubio, personarse como acusación particular en el caso de las viviendas de protección pública (VPP) del escándalo en Alicante, el conocido como caso Les Naus, tal como había anunciado el presidente del Gobierno valenciano, Juanfran Pérez Llorca, quien en su día ya se mostró indignado con los «jetas» que habían accedido a viviendas de esa promoción. El documento de personación ha sido presentado por la Abogacía de la Generalitat. La personación tiene por objeto «defender los intereses de la Generalitat en el procedimiento judicial que se está tramitando». La Generalitat Valenciana, según han confirmado fuentes de la misma a OKDIARIO, ha sido la primera Administración en personarse en la causa para ejercer la acusación. Hasta la fecha hay 15 investigados. Y otras siete personas han sido citadas en calidad de testigos.

El caso del escándalo de las VPP de Alicante es en el que se investigan las adjudicaciones de viviendas protegidas, entre otros, a la ex concejal de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, y a los dos hijos y un sobrino de una ex alto cargo municipal, María Pérez-Hickman. Ambas, han sido citadas en calidad de investigadas.

El procedimiento se activó tras presentar una denuncia, posteriormente transformada en querella, el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias, que dirige Miguel Bernad, ante el Juzgado Decano de Alicante. Hasta ese momento, tanto el Ayuntamiento de Alicante como el PSOE habían elevado denuncias por este mismo caso, pero ante la Fiscalía Anticorrupción.

El Juzgado Decano repartió la denuncia de Manos Limpias al juzgado de instrucción antes citado, que de inmediato inició las diligencias previas. La más trascendente, el pasado 22 de abril, cuando a instancias de la citada Fiscalía Anticorrupción, la instructora decidió citar a declarar a 15 personas en calidad de investigadas.

Entre ellas, la ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital de la provincia, Rocío Gómez; la ex directora general de Recursos Humanos, María Pérez Hickman; un arquitecto municipal; el administrador de la cooperativa y el jefe de sección de Vivienda Protegida de la Consellería de Vivienda. Todos deberán comparecer el próximo 20 de mayo, a partir de las 10:00 horas. También han sido llamados a declarar como investigados 10 propietarios de las citadas viviendas. Si bien estos últimos deberán comparecer el 5 de junio siguiente ante la magistrada.

Este viernes, 8 de mayo, está previsto que comparezcan, en calidad de testigos, otras siete personas. De ellas, cuatro de la propia Consellería de Vivienda. Se trata del director general de Planificación y Políticas de Vivienda de la Consellería, la jefa de sección de Emergencia Habitacional, una técnica de Arquitectura y otra de gestión de Administración General. Como testigos comparecerán, también, la jefa de Gestión Patrimonial, un técnico de ese mismo servicio y el jefe del Departamento Técnico de Control de Obras. Estos tres últimos, del Ayuntamiento de Alicante.