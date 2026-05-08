Rosalía ha desatado la locura en Sevilla. La artista concederá un concierto gratuito en la Jarana del Guadalquivir con motivo del estreno mundial de la segunda temporada de Berlín y la dama de armiño. No ha sido casual que la serie elija la capital hispalense para su premiere, pues la ficción —protagonizada por Begoña Vargas, Julio Peña, Michelle Jenner, Pedro Alonso o Tristán Ulloa— se inspira en esta ciudad andaluza. Antes del despliegue de su alfombra roja, los ojos han estado puestos en el escenario en el que, de sorpresa, actuará la cantante española, que antes de interpretar sus letras más conocidas, ha aprovechado su visita al sur para disfrutar de su gastronomía.

Rosalía ‘tapea’ en uno de los restaurantes más conocidos de Sevilla

Al igual que muchos rostros conocidos que visitan Sevilla, Rosalía ha elegido uno de los hoteles con más historia y emblemáticos de la ciudad: el Alfonso XIII, ubicado en la calle San Fernando, muy próximo al Real Alcázar y a tan solo cinco minutos andando de la Giralda. Y es que parece que la artista no ha escatimado en lujos —ni en caprichos— durante su paso por la capital de Andalucía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bodeguitas Antonio Romero (@bodeguitas_ar)

Aunque han tratado de mantener el secreto hasta el final, la actuación de la catalana era un secreto a voces en la capital, ya que el escenario no dejaba lugar a dudas sobre la performance de la artista. Finalmente, sus fans han sido los mejores paparazzis y han podido encontrarla en uno de los restaurantes más conocidos de Sevilla: la Bodeguita de Antonio Romero.

La capital hispalense cuenta con tres locales muy próximos entre sí de esta cadena. Sin embargo, Rosalía ha acudido a la Bodeguita Antonio Romero Origen, ubicada en la calle Antonia Díaz, 19. Además, ha sido el propio restaurante el que ha compartido en sus redes sociales la imagen y la visita de la artista. «Un honor recibir la visita de Rosalía. Gracias por elegirnos para saborear nuestra cocina. Ha sido un auténtico placer atenderte y ver que disfrutas de lo nuestro como nosotros disfrutamos de tu arte. ¡Aquí tienes tu casa siempre que quieras para volver a por un Piripi!», han escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bodeguitas Antonio Romero (@bodeguitas_ar)

Sin lugar a dudas, este templo gastronómico es uno de los más conocidos de la ciudad por su amplia carta, que cuenta con platos tradicionales como jamón, croquetas, morcilla, pescaíto frito, mojama y su plato estrella —el que ha degustado la artista—: el Piripi, un montadito cuyo precio es de 3 euros en barra y relleno de lomo, bacon, tomate y una salsa especial que no solo ha conquistado el paladar de los sevillanos, o el de Victoria Federica, sino también ahora a Rosalía.