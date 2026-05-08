Detienen al actor nominado al Goya Mitch Robles tras agredir a varios policías con una pulsera de pinchos

La Policía Nacional ha detenido a Mitch Robles, nominado a Mejor actor revelación en la pasada edición de los Goya, por agredir a varios agentes con una pulsera de pinchos. El protagonista de Romería, de 22 años, los atacó en la plaza de Tirso de Molina (Madrid) el pasado 30 de abril. Se le acusa de un delito de atentado contra agentes de autoridad por el suceso que ha trascendido este viernes.

Los policías, que estaban patrullando la zona en un vehículo camuflado, se percataron de la presencia de dos jóvenes, uno de ellos el actor, que estaban molestando a la gente en una parada de autobús. Se detuvieron para llamarlos al orden, momento en el que comprobaron sus «aparentes síntomas» de estar «bajo los efectos de algún tipo de sustancia estupefaciente».

Una vez identificados, Mitch Robles se enfrentó a los policías «con actitud hostil», y les preguntó con un tono amenazante «si tenían algún problema». Después, intentó abrir la puerta del coche policial, pero el agente se lo impidió y, a continuación, fue él quien no permitió al policía abrir la puerta, a la que golpeó con agresividad «en diversas ocasiones con patadas frontales».

Otros agentes se sumaron a la escena tras la petición de refuerzos, y los arrestados los atacaron en medio de un forcejeo. Según recoge el atestado, los policías presentaban heridas provocadas por una pulsera de pinchos metálicos utilizada por Mitch Robles a modo de «arma cortante al golpear de forma no natural con las muñecas».

Primero, propinó un puñetazo en la nariz a uno de ellos y lo hirió en la barbilla, antebrazo y manos, algo que también hizo con otro de sus compañeros. Los policías lo tuvieron que reducir mientras él «braceaba contra los funcionarios». «¡Ésta es la puta policía de este país, no me voy a callar!», gritó al mismo tiempo el detenido. Los dos arrestados fueron trasladados a dependencias policiales esposados y se les incautó «una sustancia que parecía ser cocaína».

Mitch Robles avisó a la policía de que su padre le iba «a sacar en nada», y de que a éste «no le gusta que le mareen». El actor es hijo de Luis Martín de Bustamante Vega, ex presidente de Telefónica. Los dos detenidos quedaron en libertad a la espera de pasar a disposición judicial.