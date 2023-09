Ana Obregón comparte una desconocida anécdota con Julio Iglesias: «Le vi con lágrimas en los ojos»

El pasado miércoles pudimos disfrutar del estreno de El musical de tu vida, el nuevo programa de Carlos Sobera que tenía a Ana Obregón como protagonista. La actriz y presentadora ha podido experimentar un precioso viaje a través de diversos instantes que han marcado su vida para siempre. Desde su infancia, la universidad y sus primeros pasos en el mundo de la interpretación.

Esa fue la primera etapa de Ana Obregón que recordaron en El musical de tu vida. La protagonista quiso recordar alguna que otra anécdota sobre sus primeros castings. De esta forma, no dudó un solo segundo en dar a conocer una anécdota, desconocida hasta ahora, que tiene como protagonista a Julio Iglesias.

Ana Obregón había puesto rumbo a París para grabar una escena para una película. Fue más tarde cuando se presentó a un casting realmente importante, en el que logró pasar todas las fases hasta llegar a la final. Para hacerlo posible, puso rumbo a Nueva York: «La última prueba era de canto. Le dije a Julio que qué hacía, que yo no sabía cantar».

Ana Obregón: «Los amigos son esas personas que te prestan las alas cuando a ti se te olvidó cómo volar»

«Me fui a Nueva York y había todo un jurado. Entre ellos estaba Michael Douglas. Había una pianista que empezó a tocar el piano y yo me quedé muda, no me salió ni una palabra. Y perdí la película», explicó a Carlos Sobera. Lejos de que todo quede ahí, Ana Obregón quiso contar más detalles sobre lo sucedido.

«Cuando llegué a casa hubo algo que me emocionó de Julio, porque él estaba muy entusiasmado por mí y por esa película que era un peliculón», aseguró. Además, añadió: «Yo llegué a casa triste y me dijo ‘no te han dado el papel, ¿no?’. Le dije que no, le miré y le vi con lágrimas en los ojos. Y me dijo, ‘tranquila, Ana, todo en la vida llega, tú te lo estás trabajando mucho y te llegará’».

