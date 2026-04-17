Un pizzero italiano revela cuándo es el mejor momento para poner la mozzarella en la pizza: «Si no el queso queda marrón»
Toma nota de este truco de pizzero italiano
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Hay un mejor momento para poner la mozzarella en la pizza, un pizzero italiano no duda en decirnos cuando es el mejor momento para añadir este ingrediente. Un buen básico que acabará siendo el que nos hará descubrir lo mejor de un tipo de receta que puede convertirse en el mejor aliado de una combinación de sabores increíbles. Un elemento que tenemos en casa y que puede convertirse en nuestro mejor aliado.
Es momento de empezar a prepararnos para conseguir un plus de buenas sensaciones de la mano de una de las recetas más sencillas y deliciosas que existen. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en estos días en los que nos apetece uno de los básicos de toda cocina, una receta rápida con muy buenas sensaciones que llegan de la mano de una receta de esas que impresionan y que pueden ser más fáciles de lo que parece. Un pizzero italiano revela el mejor momento para poner la mozzarella en la pizza, para conocerlo hay que ver el color en el que se queda el queso.
El color del queso puede ser un buen indicador de la receta
Estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a crear una de las recetas más destacadas de estos días. Una buena pizza puede convertirse en la mejor opción posible para una cena o comida rápida.
Es hora de poner en práctica una serie de elementos que pueden convertirse en el broche de oro que necesitamos para conseguir un buen aliado del sabor y de las buenas sensaciones. Una pizza puede parecer una receta sencilla, pero estará marcada por una serie de elementos que pueden ser esenciales.
Este tipo de detalles que tenemos por delante y que pueden acabar de darnos algunos pequeños ajustes a la hora de cocinar esta delicia que puede acabar siendo la que nos acompañará en breve, en estos días en los que cada detalle cuenta.
El queso es uno de los ingredientes estrella de una comida que puede verse afectada por ciertos elementos que acabarán marcando unos días en los que cada elemento cuenta y lo hace de una forma diferente.
Este pizzero italiano nos explica el mejor momento para poner el queso
Hay teorías que nos dicen que el queso y la pizza se cocinan a la vez, aunque es algo que nos cuesta de creer, ante un lácteo que tiene sus peculiaridades, queremos que quede fundido, pero sin pasarnos. Un pizzero ha revelado el mejor secreto a la hora de ponerle queso a la pizza.
Luigi Foira se ha convertido en viral al explicarlos una teoría muy simple: «La mozzarella se echa a la pizza cinco minutos antes de terminar la cocción; si no, el queso queda marrón». Podemos probar esta teoría con una receta de pizza que seguro que nos apasionará.
Ingredientes:
- 110 gr de agua
- 1 pizca de levadura
- 170 gr de harina
- 2 gr de sal
Elaboración:
- Ponemos sobre la báscula estos 110 gramos de agua, de esta manera será más fácil realizar los cálculos.
- Añadimos la pizca de levadura, si el agua esta tibia mejor para conseguir que la levadura se deshaga más fácilmente.
- En un bol ponemos la harina tamizada y un poco de sal. Incorporamos el agua con la levadura y mezclamos.
- Esta receta la haremos por la tarde, a las 7 de la tarde, porque la masa necesitará un proceso que puede ser largo.
- Hacemos una bola, tapamos y dejamos que la masa repose durante unas horas, hasta el día siguiente.
- A las 9 de la mañana del día siguiente le damos forma a la masa y dejamos que repose unas horas más.
- Dejamos la masa a temperatura ambiente hasta las 13 o 14 de la tarde, de esta manera podremos ver como fermenta y nos queda una masa suave.
- Te recordará la masa de la mejor pizzería del mundo, simplemente deberás darle forma y colocar los ingredientes adecuados.
- Nos quedará hornear la pizza y disfrutar de esta masa de pizza que ha sido bautizada como la más adecuada para todas las casas que quieran disfrutar de este plato.
- Merece la pena preparar esta pizza con antelación. Solo tendremos que congelar la masa y hacer nuestras propias pizzas con los ingredientes que queramos incorporar. Es un proceso muy rápido que solo implica darle forma, colocar los ingredientes y encender el horno.
- Puedes ponerle los ingredientes que más te gusten, seguro que queda una pizza digna de un pizzero italiano, es cuestión de ponerse manos a la obra con esta elaboración tan sencilla.
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