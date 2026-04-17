Un pizzero italiano revela cuándo es el mejor momento para poner la mozzarella en la pizza: «Si no el queso queda marrón»

Hay un mejor momento para poner la mozzarella en la pizza, un pizzero italiano no duda en decirnos cuando es el mejor momento para añadir este ingrediente. Un buen básico que acabará siendo el que nos hará descubrir lo mejor de un tipo de receta que puede convertirse en el mejor aliado de una combinación de sabores increíbles. Un elemento que tenemos en casa y que puede convertirse en nuestro mejor aliado.

Es momento de empezar a prepararnos para conseguir un plus de buenas sensaciones de la mano de una de las recetas más sencillas y deliciosas que existen. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en estos días en los que nos apetece uno de los básicos de toda cocina, una receta rápida con muy buenas sensaciones que llegan de la mano de una receta de esas que impresionan y que pueden ser más fáciles de lo que parece. Un pizzero italiano revela el mejor momento para poner la mozzarella en la pizza, para conocerlo hay que ver el color en el que se queda el queso.

El color del queso puede ser un buen indicador de la receta

Estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a crear una de las recetas más destacadas de estos días. Una buena pizza puede convertirse en la mejor opción posible para una cena o comida rápida.

Es hora de poner en práctica una serie de elementos que pueden convertirse en el broche de oro que necesitamos para conseguir un buen aliado del sabor y de las buenas sensaciones. Una pizza puede parecer una receta sencilla, pero estará marcada por una serie de elementos que pueden ser esenciales.

Este tipo de detalles que tenemos por delante y que pueden acabar de darnos algunos pequeños ajustes a la hora de cocinar esta delicia que puede acabar siendo la que nos acompañará en breve, en estos días en los que cada detalle cuenta.

El queso es uno de los ingredientes estrella de una comida que puede verse afectada por ciertos elementos que acabarán marcando unos días en los que cada elemento cuenta y lo hace de una forma diferente.

Este pizzero italiano nos explica el mejor momento para poner el queso

Hay teorías que nos dicen que el queso y la pizza se cocinan a la vez, aunque es algo que nos cuesta de creer, ante un lácteo que tiene sus peculiaridades, queremos que quede fundido, pero sin pasarnos. Un pizzero ha revelado el mejor secreto a la hora de ponerle queso a la pizza.

Luigi Foira se ha convertido en viral al explicarlos una teoría muy simple: «La mozzarella se echa a la pizza cinco minutos antes de terminar la cocción; si no, el queso queda marrón». Podemos probar esta teoría con una receta de pizza que seguro que nos apasionará.

Ingredientes:

110 gr de agua

1 pizca de levadura

170 gr de harina

2 gr de sal

Elaboración: