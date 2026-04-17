La jornada 33 de la Premier League: qué partidos se juegan, cuándo son y dónde ver por televisión en directo y en vivo online desde España

La Premier League entra en su momento más decisivo y en esta jornada 33 puede ocurrir de todo. En primer lugar, el Manchester City y el Arsenal se enfrentan, por lo que el campeonato puede quedar sentenciado o totalmente abierto. También disfrutaremos de un clásico entre el Chelsea y el Manchester United, pero también el derbi del Merseyside entre el Everton y el Liverpool. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver desde España estos partidos.

Brentford – Fulham

La jornada 33 de la Premier League arrancará este sábado 18 de abril con un partido a las 13:30 horas (horario peninsular) que se podrá ver por televisión a través de Dazn. El Brentford, que se está jugando meterse en Europa la próxima temporada y que arranca en puestos de Conference esta fecha, recibe a un Fulham que está en la mitad de la tabla y que con una victoria podría igualar a puntos a su rival, aunque es cierto que parece que los londinenses no acabarán peleando por puestos continentales este año.

Leeds – Wolverhampton

A las 16:00 horas del sábado 18 de abril se disputarán dos partidos que se podrán ver por TV en directo mediante Dazn. Uno de ellos es este Leeds – Wolverhampton que captará mucha atención. Y es que estamos en la jornada 33 de la Premier League y cada punto cuenta. Los locales, con un triunfo, podrían casi amarrar la permanencia, aunque no podrían descuidarse de aquí a final de temporada. Por su parte, los lobos son los colistas y están destinados a descender a menos que ganen todos sus partidos y que sus competidores no lo hagan, por lo que prácticamente hablar de milagro sería quedarse corto.

Newcastle – Bournemouth

También a las 16:00 horas, una menos en las Islas Canarias, se podrá ver en vivo online y en streaming por Dazn el Newcastle – Bournemouth de la jornada 33 de la Premier League. Las urracas están en tierra de nadie, pero esperan que los tres puntos se queden en St. James Park. Por su parte, el combinado visitante ya hecho público que Andoni Iraola no seguirá el próximo curso ocupando su banquillo y el técnico español espera poder meter al equipo en Europa, así que buscará por todos los medios sumar la victoria.

Tottenham – Brighton

Sin duda, a las 18:30 horas de este sábado 18 de abril llegará uno de los partidos más destacados de la jornada 33 de la Premier League. El Tottenham, que entró en descenso en la última jornada, recibe en Londres al Brighton en un choque que será retransmitido por televisión por Dazn. Los londinenses buscarán dormir en la zona de salvación a la espera de lo que haga el West Ham el lunes, mientras que las gaviotas están metidos de lleno en la lucha por meterse en la Europa League y Conference.

Chelsea – Manchester United

El sábado 18 de abril se cerrará a las 21:00 horas con un partidazo en Londres y que todo aquel que quiera ver tendrá que recurrir a Dazn. El Chelsea, sexto en la clasificación de la Premier League, recibe al Manchester United, tercero en la tabla, en un duelo en el que ambos equipos están intentando acabar el curso en los puestos de Champions League. Siete puntos les separan en la clasificación, por lo que los blues tienen que hacerse fuertes en Stamford Bridge si no quieren descolgarse del todo de la pelea por la máxima competición continental.

Nottingham Forest – Burnley

El domingo 19 de abril se disputarán tres partidos a la misma hora. Uno de ellos, que también se podrá ver por Dazn, es el que jugarán el Nottingham Forest y el Burnley. Los dos veces campeones de Europa tienen entre ceja y ceja lograr la salvación y un triunfo les seguiría acercando a ese objetivo. Delante tendrán a un conjunto que, al igual que el Wolverhampton, necesita un milagro a estas alturas del curso para lograr la permanencia en la Premier League.

Aston Villa – Sunderland

El Aston Villa y el Sunderland también se enfrentarán en la jornada 33 de la Premier League a las 15:00 horas (horario peninsular). El conjunto de Birmingham, dirigido por Unai Emery, ya dejó de pelear por el título hace varias semanas, pero ahora no pueden bajar los brazos ahora que tienen la Champions League tan cerca. Por su parte, los rojiblancos se encuentran en la mitad de la tabla, pero con opciones de ir a la Conference o Europa League. Este choque se podrá ver por Dazn.

Everton – Liverpool

Uno de los derbis más apasionantes del campeonato inglés cayó en esta jornada 33 de la Premier League. El Everton recibe al Liverpool en un choque de altos vuelos. Los toffees están peleando por entrar en los puestos europeos, mientras que los reds llegan tras haber sido eliminados por el PSG de la Champions League y buscarán levantarse del tropiezo ante su eterno rival. Este encuentro que arrancará a las 15:00 horas se podrá ver en directo por televisión por Dazn.

Manchester City – Arsenal

El partido más importante de la jornada 33 de la Premier League será, sin duda, el Manchester City – Arsenal que se jugará el domingo 19 de abril a las 17:30 horas. Primero, porque una victoria de los de Mikel Arteta sentenciaría el título, mientras que si los de Pep Guardiola, que tienen un encuentro menos en su casillero, ganan se quedarían a tres puntos de los londinenses. El partido se podrá seguir por TV por Dazn. Además, hay que recordar que los gunners serán el rival del Atlético de Madrid en las semifinales de la Champions League, por lo que una derrota les podría dejar tocados moralmente.

Crystal Palace – West Ham

La jornada 33 de la Premier League se cerrará el lunes 20 de abril a las 21:00 horas con un derbi londinense entre el Crystal Palace y el West Ham. Los primero están salvados y prácticamente ya no tienen nada en juego, pero sí que habría que mirar a su rival. Y es que el equipo liderado por Nuno Espirito Santo y Paco Jémez está obrando el milagro de lograr la salvación, pero saben que tendrán una dura competencia con el Tottenham.