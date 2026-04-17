Corina Machado recibe la llave de oro de Madrid con la ausencia de las portavoces de PSOE y Más Madrid

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha agradecido la concesión de la llave de oro de la Villa de Madrid que le ha entregado el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida y, ante la clamorosa ausencia de las portavoces de los Grupos Socialista y Más Madrid en el consistorio, Reyes Maroto y Rita Maestre, respectivamente, ha lamentado «la dictadura de 27 años» en Venezuela y ha augurado que «pronto regresaremos a nuestra tierra a terminar la tarea».

La líder venezolana ha tenido que interrumpir sus palabras por los gritos y vítores que se colaban desde la calle en el Patio de Cristales del consistorio municipal, algo que, según ha dicho, le ha recordado el momento en que tuvo que comparecer ante «una Fiscalía sumisa y totalmente entregada» a Maduro y podía escuchar las voces de ánimo que lanzaban desde el exterior sus compatriotas venezolanos.

María Corina Machado ha advertido que, después de haber «derrotado a la tiranía», todavía queda tarea por hacer y ha señalado que ahora hay que lograr que «esa soberanía popular se haga respetar».

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha explicado que se entrega la llave de oro de la villa de Madrid a la líder venezolana como «símbolo de la admiración que siente la ciudad por su persona y por su lucha, una lucha que es la del conjunto del pueblo venezolano por conquistar la libertad que merece», una libertad que ya «se puede acariciar con la punta de los dedos».

María Corina Machado ha recibido el saludo de numerosas personalidades de la ciudad de Madrid, entre las que se encontraban los exalcaldes José María Álvarez del Manzano, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella; así como la expresidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. También ha estado en el saludo a la líder venezolana la actual portavoz adjunta en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo.

Almeida ha defendido que María Corina Machado es «la mejor opción de Venezuela para lograr la gran tarea que tiene por delante, la unión de todos los venezolanos, la reconciliación nacional, el perdón sincero y el reencuentro de ciudades y vidas durante demasiado tiempo».