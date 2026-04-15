Corina Machado renuncia a verse con Sánchez: «No conviene para el objetivo de la libertad en Venezuela»

La líder opositora venezolana María Corina Machado rechaza reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su visita a España de este fin de semana porque «no conviene para los objetivos de la libertad de Venezuela». En cambio, sí será recibida por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y mantendrá un encuentro con Santiago Abascal.

Machado ha explicado que su prioridad absoluta en estos momentos es la «recuperación de la libertad en Venezuela». Además, ha subrayado que todas sus decisiones, incluyendo con quién reunirse o no, responden a un «objetivo estratégico».

«En determinados momentos conviene y en otros no conviene ciertas reuniones para tal objetivo y, por lo tanto, en este momento esa reunión no está prevista», ha asegurado la ganadora del Nobel de la Paz para justificar su rechazo a reunirse con Sánchez.

Durante su entrevista en la Cadena Cope, Corina Machado también ha hecho referencia al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, mostrando su desconcierto ante los «ataques implacables» que asegura haber recibido por parte de personas a las que ni siquiera conocía. Sobre estos ataques, Machado ha señalado que podrían estar motivados por el temor de ciertos sectores a «perder privilegios de impunidad».

Reunión con el PP

Por otro lado, María Corina Machado se reunió el pasado martes con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y hará lo mismo este miércoles con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, en su gira europea.

También tiene programado un viaje a Madrid en el que, a partir de 17 de abril, se reunirá tanto con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, además de visitar al líder de Vox, Santiago Abascal.

Entre sus encuentros, destaca el que hará al alcalde madrileño porque este le otorgará la Llave de Madrid, por su «compromiso con los derechos humanos».

La situación en Venezuela

Corina Machado también ha descrito la situación actual de Venezuela como «extremadamente compleja», aunque asegura que el país se encuentra más cerca que nunca de recuperar la libertad. De igual manera, ha denunciado que el sistema político vigente, al que califica de «criminal», se ha apoyado en alianzas con regímenes autoritarios a nivel global, haciendo referencia al régimen del dictador Nicolás Maduro.

Según cuenta, el proceso de transición política ya ha superado una «primera etapa», iniciada el 3 de enero de 2026 tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas armadas estadounidenses.

De cara a la fase final, Machado asegura que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, le ha confirmado la apertura de un «proceso de elecciones libres y justas», en el que todos los venezolanos puedan participar. No obstante, ha recalcado que el paso previo imprescindible es la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral que genere confianza y garantice la transparencia del proceso.