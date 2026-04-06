Trump bromea con presentarse a presidente de Venezuela: «Cuando termine con la guerra de Irán puedo ir allí»

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha bromeado este lunes durante la rueda de prensa sobre la dictadura de los ayatolás de Irán con Venezuela al decir que podría presentarse a presidente. Trump ha explicado que es más popular que cualquier otro político en Venezuela y ha bromeado con que podría presentarse a presidente: «Cuando termine con la guerra de Irán puedo ir allí».

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha explicado: «Dicen que si me presentara a presidente de Venezuela sería el candidato con más votos de la historia de Venezuela. «Así que cuando termine con esto (la guerra en Irán), puedo ir a Venezuela», ha planteado durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump aprenderá español

Trump ha explicado que aprenderá español. «No tardaré mucho. Soy bueno en idiomas. Iré a Venezuela y me presentaré a presidente», ha señalado.

Donald Trump ha resaltado a continuación que «estamos muy contentos» con la «presidenta electa», en referencia a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y ha recordado las consecuencias del desmantelamiento del Estado tras la invasión de Irak.

«Recuerden a (George W.) Bush en Irak. Despidió a los generales, despidió a la policía (…). Despidió a todo el mundo y ¿saben lo que tuvieron? Un lío. ¿Y qué pasó? Se formó Estado Islámico [en referencia al grupo terrorista ISIS]. Esos generales y esos soldados se unieron y todos juntos formaron Estado Islámico. Eso no nos va a pasar a nosotros», ha argumentado.

Para Trump, «Venezuela está estupendamente». «Entramos, tuvimos un gran éxito. Un poderío militar jamás visto», ha resaltado en referencia a la incursión en la que fue apresado el presidente Nicolás Maduro y en la que murieron un centenar de personas.

Donald Trump ya apuntó en este sentido hace una semana, cuando afirmó que es la persona «que más apoyo tiene en las encuestas» en el país latinoamericano. «Y en otras palabras, después de la presidenta, creo que podría ir a Venezuela y presentarme contra Delcy», señaló en declaraciones a la prensa acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano.

«Tenemos un socio con Venezuela. Más de 100 millones de barriles [de petróleo] ya están en Houston», ha asegurado el presidente de Estados Unidos durante la rueda de prensa.

Ese crudo venezolano «pagó, de sobra, por esa guerra» ha añadido, en alusión a la operación militar contra el narcodictador de Venezuela Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.