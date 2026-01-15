Corina Machado entrega a Trump una medalla de su Nobel de la Paz pero Delcy sigue siendo la elegida

María Corina Machado se ha reunido este jueves con el presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca, en un desayuno privado donde la líder opositora venezolana le ha entregado una de las medallas del Premio Nobel de la Paz que le concedió la academia sueca. Pero EEUU sigue avalando a Delcy Rodríguez como apuesta presidencial para encarar la transición en Venezuela.

De hecho, durante la estancia en Washington de la opositora venezolana, en dos ocasiones ha tenido que escuchar parabienes de la Administración de Trump hacia Delcy.

Anoche, el propio Trump dijo que era «una mujer muy agradable». Y en durante el almuerzo de María Corina Machado Trump, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca ha dicho de la presidenta encarada de Venezuela que: «El gobierno interino de Venezuela ha sido extremadamente cooperativo. Hasta ahora han cumplido todas las demandas y peticiones de Trump».

María Corina en la Casa Blanca

Corina Machado ha llegado puntual a su cita a la Casa Blanca con Donald Trump y ha entrado por un lateral, no por la puerta principal, como los mandatarios, al no ser ella cargo de ningún país. Leavitt ha dicho que Trump «tenía ganas de este encuentro porque ella es una voz valiente y notable para muchos venezolanos», pese a no apostar por ella por su falta de apoyos para llevar Venezuela a la transición.

María Corina Machado ha hecho entrega una de las preseas de oro que le dieron al entregarle el Premio Nobel de la Paz, enmarcada en una placa en la que se reconoce la defensa de la libertad y de los valores democráticos del presidente de Estados Unidos en Venezuela.

El mismo Trump dijo hace un par de días sobre lo que entonces era una posibilidad: «He oído que quiere hacerlo, sería un gran honor», reseñó a la cadena estadounidense Fox News. Acto seguido criticó al Comité del Premio Nobel por no habérselo concedido a él. Machado recibió el galardón en diciembre de 2025 «por su compromiso con los derechos democráticos del pueblo venezolano».

A su salida del encuentro, Corina Machado ha dicho: «Contamos con el presidente para la libertad de Venezuela». Por el momento, ni Machado ni Trump han dado detalles sobre el encuentro.

El encuentro ha sido el primero entre ambos y se produce después de que fuerzas estadounidenses depusieran a Maduro durante un ataque sorpresa en Venezuela, que resultó en la captura y traslado del narcodictador Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York para ser juzgados por cargos de narcotráfico.