La manicura francesa está pasada de moda: la nueva versión más elegante y sencilla que vas a querer esta primavera

Hay una nueva versión más elegante y sencilla que vas a querer esta primavera, la manicura francesa es uno de los básicos de temporada que va a tomar una cierta relevancia en estos días que tenemos por delante. Cuando lo que necesitamos es conseguir unas uñas que pueden convertirse en la antesala de algo más. Una carta de presentación que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompaña en estos días que tenemos por delante.

Esta nueva versión más elegante y sencilla que vas a querer esta primavera puede acabar siendo la que mejor se adaptará a nuestras necesidades y lo hará de tal forma que conseguirá darnos lo que estamos deseando obtener. Unas manos que serán nuestra mejor carta de presentación. De tal forma que tendremos que estar muy pendientes de un cambio que podría acabar siendo lo que nos dará una excusa ideal para cambiar nuestras manos y hacerlo con una manicura que realmente puede ser esencial en estos días. La manicura francesa ha pasado de moda y existe una nueva versión que puede acabar siendo la que nos acompañará en breve.

Está pasada de moda la manicura francesa

La manicura francesa parece que ha pasado de moda y lo hace de tal forma que tocará empezar a ver llegar un cambio de tendencia que nos aleja de un básico que convierte nuestras manos en una auténtica obra de arte. Nos tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en breve.

Un cambio de tendencia que podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que quizás podremos empezar a ver llegar una situación del todo inesperada en estos días en los que necesitamos hacernos estas manos que son nuestra carta de presentación.

Una novedad que puede hacer que dejemos atrás unas uñas que son una auténtica maravilla, en especial, si tenemos en cuenta que estaremos ante un elemento que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestro día a día en estos tiempos que corren.

La manicura tan sencilla que sólo tiene ese detalle en blanco, esa elegancia máxima que hasta ahora hemos querido tener en mente, dará paso a una novedad que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna nos hará descubrir una nueva manicura.

Esta es la versión más elegante de la manicura francesa que triunfa esta primavera

Esta primavera no puedes dejar escapar una versión más elegante de la manicura francesa que conseguirás que triunfe esta primavera. Vas a hacer realidad una serie de cambios que pueden ser los que nos marcarán de cerca en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

El cloudy French es el nombre de esta manicura que puede darles a nuestras uñas el estilo y el glamour que necesitamos descubrir. Tal y como nos explican los expertos de Beautycoded: «Las uñas de chica limpia están teniendo un momento que realmente tiene sentido, y las uñas francesas turbias son la manicura que todos deberían probar al menos una vez. Es una manicura francesa limpiada para la vida real. Base más suave. Punta más suave. Menos contraste. Más «mis uñas se ven sanas y pulidas».

La famosa que lució estas manos con la nueva manicura francesa es todo un icono de la moda: «La famosa manicurista Betina Goldstein creó el look de Zoë Kravitz para los Globos de Oro y lo describió como «uñas suaves y naturales con un toque de francés nublado». Esa descripción es precisa. Básicamente son uñas naturales, corregidas: su leche ungueal se ve más saludable y sus puntas se ven más limpias, sin una raya blanca obvia».

Los motivos de este éxito están claros: «Sigue siendo una manicura francesa, pero todo está borroso a propósito. La base es transparente y lechosa, no opaca. La punta es blanquecina, no blanca brillante. El resultado es ese acabado nebuloso de «tus uñas pero mejor» que se ve limpio incluso cuando tus uñas no son perfectas. La base lechosa suaviza el tono desigual de las uñas, y el color de la punta corrige el borde libre sin gritar «francés». También crece con más gracia que una línea francesa nítida, por lo que se ha convertido en el punto de ida para las personas que se toman descansos del gel, pero que aún quieren un aspecto pulido».

Unas uñas que no tienen esa raya blanca, sino que simplemente debemos apostar por ese fondo tipo nude o rosa claro que resalta unas uñas que siempre quedarán bien. Son ideales si queremos hacernos una manicura que encaje con nuestro trabajo y nos permita descubrir la esencia de unas uñas limpias y bonitas.