Horario y dónde ver la corrida de toros de Roca Rey y Alejandro Talavante en la Feria de Abril de Sevilla 2026

La Feria de Abril de toros de Sevilla 2026 comenzó hace días y es ahora cuando muchos aficionados buscan poder ver las corridas que se celebran debido a quienes participan en ellas. Ayer fue el turno de Morante de la Puebla y hoy la Maestranza recibe a otros toreros entre los que están Andrés Roca Rey el favorito de muchos. Conozcamos entonces cómo ver la corrida de toros de Roca Rey y Alejandro Talavante y cuál es el horario para hoy viernes.

Como decimos, la atención de estos días ha estado en Morante, que ayer volvió a ocupar los titulares, pero no sólo. Desde que comenzara esta feria de abril se han podido ver corridas de Miguel Ángel Perera, Manuel Escribano o Álvaro Lorenzo, entre otros y hoy viernes 17 de abril, llega otro de los momentos cumbre de la Feria de Sevilla 2026 con la presencia de Roca Rey, Talavante y a los que se une un tercero: Pablo Aguado del que muchos recuerdan cuando cortó cuatro orejas en la misma Maestranza de Sevilla en el año 2019. Conozcamos ahora dónde ver la jornada de hoy y cuánto queda de esta Feria de Abril.

Horario y dónde ver la corrida de toros de Roca Rey y Alejandro Talavante

La cita está fijada para hoy viernes 17 de abril de 2026 en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla y comenzará a las 18:30 horas, dentro del horario habitual de la feria. El cartel reúne a Andrés Roca Rey y a Alejandro Talavante, y como avanzamos también se contará con la presencia de Pablo Aguado.

En lo que respecta al apartado ganadero, se lidiarán toros de Domingo Hernández, una divisa muy presente en este tipo de tardes de máxima expectación. No es una corrida cualquiera dentro del ciclo. Llega en un punto en el que la feria ya ha cogido temperatura y en el que cada faena empieza a compararse con lo que se ha visto en días anteriores.

Dónde ver la corrida en directo

Para quienes no puedan estar en la Maestranza, esta corrida sí tendrá retransmisión en abierto. Se podrá ver en directo a través de Canal Sur Televisión, que este año ha reforzado su apuesta por la Feria de Abril con una cobertura más amplia que en ediciones anteriores. No se trata de un caso aislado ya que la cadena andaluza emite un total de seis festejos durante el ciclo, incluyendo también la corrida de mañana sábado 18 de abril, en la que Manuel Escribano y Borja Jiménez que se enfrentarán en mano a mano a toros de Victorino Martín.

Además, este 2026 ha tenido un añadido importante con la retransmisión de la corrida del Domingo de Resurrección, celebrada el 5 de abril, algo que no era habitual y que ha marcado el inicio del ciclo con un cartel de gran nivel.

Por qué esta corrida no se puede ver en OneToro

Aquí es donde muchos aficionados se están encontrando con la sorpresa. Aunque OneToro es la plataforma oficial desde hace tiempo para no perderse ninguna corrida de toros, y aunque ha estado ofreciendo varios festejos de la Feria de Abril, no emite todos. Y precisamente la corrida del 17 de abril no forma parte de su programación.

La plataforma tenía confirmadas retransmisiones los días 11, 12, 14, 15 y 16, y después de la de hoy y la del sábado, emitirá la de los días 21, 22 y 23 de abril. Esto hace que, en la práctica, Canal Sur sea la única opción para seguir en directo este cartel, algo que conviene tener claro para evitar confusiones de última hora.

Lo que queda de la Feria de Abril en la Maestranza

Más allá de la corrida del viernes, la feria sigue con varios días por delante que mantienen el nivel alto y con carteles que también apuntan a tardes importantes.

El sábado 18 de abril llegará el mano a mano entre Manuel Escribano y Borja Jiménez con toros de Victorino Martín, una combinación que siempre genera expectación. Al día siguiente, el domingo 19, será el turno de la corrida de rejones con Andy Cartagena, Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Ya en la segunda parte del ciclo, el lunes 20 volverá Morante de la Puebla, esta vez junto a Borja Jiménez y Tomás Rufo, mientras que el martes 21 coincidirán José María Manzanares, Talavante y Daniel Luque con toros de Núñez del Cuvillo.

El miércoles 22 se anuncian Diego Urdiales, Emilio de Justo y David de Miranda, y el jueves 23 regresará Roca Rey, en este caso junto a Manzanares y Javier Zulueta.

En la recta final, el viernes 24 actuarán Daniel Luque, Juan Ortega y Pablo Aguado, el sábado 25 lo harán El Cid, Fortes y José Garrido, y el cierre llegará el domingo 26 con la tradicional corrida de Miura para Pepe Moral, Manuel Escribano y Román.

Con este panorama, la corrida del 17 de abril se sitúa en un punto clave dentro de la feria, en medio de una semana que concentra varios de los carteles más seguidos por la afición.