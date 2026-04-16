La Feria de Abril de Sevilla se prepara con una celebración entre el 21 y el 26 de abril, pero la feria de toros ya está en marcha desde el 11 de abril y llega hoy a uno de sus momentos clave. De hecho, no será una tarde cualquiera en La Maestranza, ya que entre otras cosas porque vuelve Morante de la Puebla, uno de los toreros más populares y que suele congregar a mayor número de aficionados. Tras su paso por el Domingo de Resurrección, el diestro regresa al ruedo sevillano en un cartel que mezcla experiencia y también juventud. A su lado estarán Juan Ortega, muy del gusto de la afición local, y Víctor Hernández, que está dando cada vez más que hablar en círculos especializados. Pero ¿cuál es el horario y dónde ver la corrida de toros de Morante de la Puebla en la Feria de Abril de Sevilla 2026 por TV y en vivo?

No todo el mundo va a poder estar en Sevilla para ver esta corrida, pero eso ya no es un problema ya que podrá seguirse en directo por televisión y también online, con varias opciones para no perderse nada de lo que ocurra en el albero. Pero lo primero de todo es la hora. La corrida de Morante de la Puebla en la Feria de Sevilla está fijada para hoy jueves 16 de abril de 2026 a las 18:30 horas, que es el horario habitual de las corridas en plena Feria de Abril en la plaza de toros de La Maestranza.

Dónde ver la corrida de Morante de la Puebla en la Feria de Sevilla por TV

Para quienes la vayan a seguir desde casa, la retransmisión correrá a cargo de OneToro TV, que sigue apostando fuerte por la Feria de Sevilla con varias corridas en directo. En este caso, además, se suma otra opción: la televisión autonómica valenciana À Punt, que también ha anunciado que emitirá el festejo. Esto amplía bastante el alcance y permite que más aficionados puedan verlo sin depender únicamente de plataformas de pago.

En cuanto a OneToro, mantiene su sistema habitual de suscripción, aunque ofrece un periodo de prueba gratuito de siete días. Es una opción que muchos aprovechan precisamente en estas fechas para seguir algunas de las corridas más destacadas del calendario.

Cómo ver la corrida en directo y online

Hoy en día, seguir una corrida de toros ya no depende sólo de sentarse frente al televisor. También se puede ver desde el móvil, la tablet o el ordenador, algo que facilita bastante las cosas si no estás en casa. Las principales vías para verlo son las siguientes:

OneToro TV, a través de su plataforma digital, tanto en web como en aplicación.

a través de su plataforma digital, tanto en web como en aplicación. À Punt, que también ofrece emisión en directo online además de su señal tradicional.

Esto permite que, estés donde estés, puedas conectarte a tiempo para ver la salida de Morante, que al final es uno de los momentos que muchos esperan.

Un cartel que apunta alto en La Maestranza

Más allá del nombre de Morante, que ya es un reclamo en sí mismo, el cartel tiene bastante interés. Juan Ortega vuelve a Sevilla, una plaza donde suele dejar detalles que conectan mucho con el tendido. Su forma de entender el toreo encaja especialmente bien con el público maestrante. Por otro lado está Víctor Hernández, que representa ese relevo generacional del que tanto se habla. No es fácil abrirse paso en carteles de este nivel, así que su presencia aquí dice bastante del momento que atraviesa. En cuanto a los toros, serán de la ganadería de Álvaro Núñez. Un hierro que suele ofrecer juego y que, como siempre, será clave para que la tarde termine siendo redonda o se quede a medias.

Una Feria de Abril con otros nombres propios

La corrida del 16 no llega aislada. Forma parte de un ciclo muy completo que está reuniendo a prácticamente todas las figuras del momento. Durante estos días están pasando por Sevilla toreros como Andrés Roca Rey, Alejandro Talavante o Pablo Aguado, en carteles que están generando bastante expectación. De hecho, apenas un día después, el 17 de abril, llegará otro de los platos fuertes, con un cartel de «No hay billetes» encabezado por Roca Rey junto a Talavante y Aguado. Esa corrida, en cambio, la ofrecerá Canal Sur, que también está presente en varias fechas clave de la feria.

Cómo ver Canal Sur si estás fuera de Andalucía

En el caso de las corridas que emite Canal Sur, hay varias formas de seguir la señal aunque no estés en Andalucía. No todo el mundo lo sabe, pero existen diferentes alternativas:

La señal internacional por satélite (Astra e Hispasat).

Samsung TV Plus, donde aparece como canal 4050.

Movistar Plus+, en el dial 155.

Y también su plataforma digital Canal Sur Más, tanto en web como en app.

Con todo esto, la tarde del 16 de abril queda marcada como una de las citas que más interesan dentro de la Feria de Abril de Sevilla 2026. Ya sea en la plaza o desde casa, todo apunta a que será de esas jornadas que no querrán perderse los aficionados.