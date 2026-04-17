Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los años, ha conseguido ganarse el cariño, el respeto y la admiración de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 16 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 396 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Atanasio ha decidido confesar a Martín que Matilde está embarazada. A pesar de todo, su hermana no duda un solo segundo en hacerle una petición, y es que sea extremadamente prudente.

Al fin y al cabo, el miedo parece asediar cada vez más a la muchacha, pero, ¿por qué motivo está teniendo ese sentimiento? ¿Qué le está ocurriendo realmente a Matilde? Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española pudieron ver cómo Pedrito da el importantísimo paso de despedirse de Luisa. Todo ello mientras Mercedes se queda completamente impactada y sin palabras al recibir una inesperada noticia que tiene estrecha relación con Dámaso. Algo que le descolocará por completo, como no podía ser de otra forma.

¿Qué sucede en el capítulo 397 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 17 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Mercedes, como no podía ser de otra forma, se muestra decidida a hacer todo lo que está en su mano para saber todos los detalles de lo ocurrido. Es más, quiere descubrir el verdadero motivo por el que Dámaso y Victoria iban juntos en la calesa.

Para tratar de conseguir las respuestas que necesita, acude con urgencia a José Luis. Sin embargo, pronto todos van a conocer el destino tanto de la Salcedo como de su primer esposo. Sobre todo después de que Rafael haya dejado a todos sin palabras al ser portador de malísimas noticias. ¿Han muerto Victoria y Dámaso? ¿Saldrá toda la verdad a la luz después de todo? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.