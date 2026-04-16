Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha ganado el cariño, el respeto y la admiración de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 15 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 395 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Mercedes se ve en la obligación de tomar una resolución drástica que tiene estrecha relación con Luisa. En cuanto a José Luis, no puede evitar tener ciertos remordimientos.

Y todo como consecuencia de lo que tiene pensado hacer con Victoria. A pesar de todo, parece que el plan sigue su curso y va a ser imposible pararlo. En cuanto a Dámaso y a la Salcedo, los más fieles seguidores de esta serie que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española, han podido tener la oportunidad de ver cómo abandonan el Valle, y lo hacen completamente ajenos a su fatal destino. Lo que es un hecho es que estamos ante uno de los puntos de inflexión más sorprendentes de esta temporada que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos.

¿Qué sucede en el capítulo 396 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 16 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Atanasio no duda un solo segundo en confesar a Martín que Matilde está embarazada. Eso sí, también le hace saber que su hermana pide mucha prudencia con este asunto.

Al fin y al cabo, el miedo parece invadir a la muchacha, pero, ¿cuál es el verdadero motivo? ¿Qué es lo que le ocurre realmente a Matilde? Entretanto, Pedrito da el importantísimo paso de despedirse de Luisa, mientras que Mercedes se queda completamente sin palabras. ¿El motivo?

Ha recibido una inesperada noticia que tiene estrecha vinculación con Dámaso y que, desde luego, la descolocará por completo. Una información, desde luego, ni tan siquiera esperaba llegar a recibir jamás. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.