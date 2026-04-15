No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 14 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 394 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Pedrito no duda un solo segundo en confesar a Rafael todo lo que escuchó a don Hernando y José Luis sobre el destino de María.

Por lo tanto, no puede evitar surgir la siguiente pregunta, y es si el duque va a tener el valor suficiente para enfrentarse, de una vez por todas, a ellos. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española han podido tener la oportunidad de ser testigos de cómo el marqués y el patriarca de los Gálvez de Aguirre, inevitablemente, se ven envueltos en un nuevo y sorprendente plan que no tardan en poner en marcha. ¿Lograrán salirse con la suya, después de todo lo que ha sucedido en los últimos días?

¿Qué sucede en el capítulo 395 de Valle Salvaje que se emite hoy, miércoles 15 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta ficción que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Mercedes se ve en la obligación de tomar una drástica resolución que tiene estrecha relación con Luisa. Todo ello mientras José Luis no puede evitar sentir ciertos remordimientos.

Y todo como consecuencia de lo que ha planeado hacer con Victoria. A pesar de todo, parece que el plan va a seguir su curso, puesto que nada ni nadie va a lograr impedirlo. En un momento dado, tanto Dámaso como la Salcedo se arman de valor para abandonar el Valle de una vez por todas.

Es más, hay que tener en cuenta que dan ese paso sin tener la más mínima idea de su fatal destino. Estamos, indudablemente, ante un nuevo punto de inflexión de esta temporada que tantísimo está dando de qué hablar. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.