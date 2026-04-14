No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país.

Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

El pasado lunes 13 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 393 de Valle Salvaje que se emite en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Luisa, a pesar de las súplicas de Pepa, ha reunido a las mujeres de la casa pequeña.

Y todo con la firme intención de comunicarles su decisión respecto a seguir investigando a las parteras. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Alejo no duda un solo segundo en dar un importantísimo paso.

¿En qué consiste, exactamente? En pagar a Pura y a Petra por su silencio. Ahora bien, no tardan en surgir ciertas dudas al respecto. ¿Ocultan algo realmente las parteras en su cabaña? ¿Saldrá la verdad a la luz más pronto que tarde?

¿Qué sucede en el capítulo 394 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 14 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta exitosa ficción que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Pedrito no ha dudado un solo segundo en confesar a Rafael todo lo que escuchó decir tanto a don Hernando como a José Luis sobre el destino de María.

Unas palabras que, desde luego, van a marcar un antes y un después en muchísimos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. ¿Esta confesión hará que el duque se enfrente a ellos, de una vez por todas y a pesar de las circunstancias?

Pero no todo queda ahí, puesto que tanto el marqués como el patriarca de los Gálvez de Aguirre parece que están envueltos en otro plan, el cual no tardan en poner en marcha, a pesar de todo lo que han vivido en los últimos días. ¿Se va a salir con la suya, de una vez por todas?

No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje que se emite cada tarde, de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.