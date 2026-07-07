Portugal rinde homenaje a Cristiano Ronaldo tras caer en el Mundial con un espectáculo de drones

Portugal no tiene ningún reproche contra Cristiano Ronaldo. El delantero portugués no pudo evitar la eliminación del Mundial ante España, dejando grabado en la mente de millones de portugueses las imágenes de unas lágrimas que dieron la vuelta al mundo. Se despidió con tres goles y con la decepción de no haber podido hacer que su país fuera campeón del mundo por primera vez en su historia. Pero en su lugar, qué le vio crecer, Madeira, quisieron hacerle un precioso homenaje que se iluminó una noche oscura en el país luso.

Ocurrió poco después de que acabara el partido. Cristiano ya estaba fuera del Mundial, pero su lugar natal tenía una sorpresa para él. Nada más y nada menos que un espectáculo de miles de drones sincronizados iluminados que hicieron una suelta suya con la camiseta de Portugal con su icónica celebración: «Obrigado (Gracias), 7».

Cristiano Ronaldo, triste tras caer del Mundial

Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, disputó este lunes su último partido con su selección al caer derrotado en octavos de final del Mundial 2026 contra España (0-1) y aseguró sentirse con la «conciencia tranquila» y «contento» por su legado, ya que con él los lusos lograron los tres títulos en su historia, uno de ellos, la Eurocopa 2016, que equiparó en importancia con el Mundial.

«Mañana me levantaré igual que hoy, con la conciencia tranquila. He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no tenía ningún título. Estoy contento. El mayor título que gané con la selección fue en 2016 —la Eurocopa—; para mí tiene la misma dimensión que un Mundial. Mañana será otro día y la vida sigue», dijo en zona mixta.

«Estoy triste por salir así del Mundial, pero, como dije en la conferencia de prensa, he dado todo, lo mejor de mí. Y salgo con la conciencia tranquila. Así es el fútbol, a veces se gana y a veces se pierde. Hay que seguir», completó. Por otro lado, dejó su futuro en el fútbol en el aire, a expensas de hablarlo con su familia. «Fue mi último Mundial, pero de lo demás habrá tiempo para pensar, estar con mi familia y no decidir cosas con la cabeza caliente. Y seguir la vida», señaló.

Además, aseguró que España tuvo «un poquito de suerte» para llevarse la eliminatoria de octavos de final. «Fue un partido muy equilibrado. Se pudo dar para cualquier lado y España tuvo un poquito de suerte, marcando en los minutos finales, pero así es el fútbol. En general, fue un partido muy disputado», analizó.