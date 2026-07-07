Sale a la luz la verdad sobre el enfado de Carmen Borrego en la boda de Suso y Marieta

El pasado viernes 3 de julio, Suso y Marieta se dieron el «sí, quiero» en una finca de Toledo. Como no podía ser de otra manera, esta celebración reunió a un sinfín de rostros conocidos de la televisión. Y es que, a pesar de que el día estuvo marcado por la felicidad y la emoción, también hubo ciertos momentos de tensión que no han tardado en salir a la luz. Días después de la boda, se desveló la discusión entre José María Almoguera y su pareja, María ‘La Jerezana’, pero también se dio a conocer el malestar que sintió Carmen Borrego por la mesa que se le asignó. ¿El motivo? La colaboradora de televisión coincidió con Diego Matamoros, quien desde hace meses mantiene un conflicto con Carlo Costanzia, novio de su sobrina Alejandra Rubio. Después del revuelo que se ha generado, Carmen Borrego quiso explicar en Vamos a ver qué sucedió realmente.

Pero no solamente eso, sino también despejar cualquier tipo de duda respecto al presunto enfrentamiento que tuvo con Belén Rodríguez. De esta forma, la hija de María Teresa Campos reconoció que esa incomodidad de la que se ha hablado no estaba relacionada con Diego Matamoros a nivel personal, sino con lo que ha ocurrido entre él y su familia en los últimos meses. «Yo estaba sentada en una mesa y no estaba Diego Matamoros. Yo personalmente no he tenido ningún problema con él, nos hemos tratado muy bien siempre hasta que llega un momento en el que hace lo que hace con mi familia», comenzó explicando en Vamos a ver. Lejos de que todo quede ahí, hizo hincapié en que le resultaba complicado compartir mesa con alguien que, como ella misma ha reconocido, «ha sido tan duro, ha mentido y ha dicho cosas tan terribles de la pareja de mi sobrina».

Por lo tanto, tenía claro que quería evitar a toda costa una situación que fuese incómoda para todos: «Yo no comparto mesa con alguien que ha hecho tanto daño a mi familia». Pero no todo queda ahí, puesto que la hermana de Terelu Campos explicó cómo Diego Matamoros acabó sentado junto a ella.

Al parecer, en un principio, ese asiento estaba ocupado por Belén Rodríguez, que decidió cambiarse de sitio para estar junto a Luis Rollán. «Belén, cuando llega Luis Rollán, me dice: ‘¿Te importa que me cambie? Hace meses que no le veo’». Ese asiento quedó libre y, aunque Diego en un principio dijo que probablemente no se quedaría a cenar porque no se encontraba bien, finalmente lo hizo.

«Le dijeron que se sentara donde encontrara sitio y ese sitio estaba a mi lado», aseguró. Carmen Borrego trató de hacer gestos a Belén para que tratase de entender la situación: «Yo intentaba hacerle un gesto desde mi sitio diciendo: ‘Sálvame’. Belén no se dio cuenta». Las imágenes que se grabaron de ese instante hicieron pensar a todos que habían discutido, pero no era así.

«Al final queda que yo voy contra Belén, pero Belén en ese momento no se da ni cuenta de que yo no quería estar al lado de Diego», explicó la colaboradora, y añadió: «Fui a decirle: ‘Tía, menudo marrón me ha tocado’». Debido a esta situación, Carmen Borrego reaccionó: «Lo primero que hago es irme fuera y decir que no quiero estar al lado de una persona que ha hecho mucho daño a mi familia». Fue entonces cuando pidió a su marido que intercambiaran los sitios para rebajar la tensión en la medida de lo posible.

Aun así, fue completamente educada con Diego Matamoros, puesto que no tuvo reparos a la hora de preguntarle si se encontraba mal. Para tratar de evitar malentendidos, la colaboradora se puso en contacto con su hermana para contarle lo ocurrido: «Llamé a Terelu el sábado por la mañana porque quería contarle lo que había pasado antes de que llegaran las almas caritativas».