No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 10 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 392 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido tener la oportunidad de cómo Dámaso ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para sincerarse con Mercedes. Así pues, le ha hecho partícipe de un nuevo plan para tratar de hacer fortuna. Aunque a priori parece viable, lo cierto es que la de Miramar tiene miedo de las posibles consecuencias legales.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo, en la Casa Pequeña, se ha comunicado a Pepa que su hermana podría acabar, de un momento a otro, en una casa de reposo. Por lo tanto, debe mover ficha a la mayor brevedad posible para tratar de evitar que eso pueda suceder, más pronto que tarde. Por si fuera poco, Matilde se queda completamente descolocada y sin palabras al recibir, de un momento a otro, una noticia que, desde luego, va a cambiar su vida para siempre. ¡Va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos!

¿Qué sucede en el capítulo 393 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 13 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Luisa, a pesar de las cada vez más constantes súplicas de Pepa, ha optado por reunir a las mujeres de la casa pequeña. Y todo con la firme intención de comunicarles su decisión respecto a seguir investigando a las parteras.

Parece que ha llegado el momento perfecto para dar ese paso, sin importar en absoluto las posibles consecuencias. Mientras tanto, Alejo se ha armado de valor a la hora de pagar a Petra y Pura por su silencio. Ahora bien, ¿ocultan algo realmente las parteras en su cabaña? ¿Llegará el momento de saberlo? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.