No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es un hecho que estamos ante una de las historias más sorprendentes y espectaculares que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente, los espectadores han podido disfrutar del capítulo 391 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Enriqueta, tras preguntar a Luisa por el padre de Evaristo, opta por insistir a Braulio en el parentesco que le une con el niño.

En la Casa Pequeña, Mercedes no puede evitar tener miedo ante las posibles represalias de Hernando, pero se queda aún más desconcertada si cabe como consecuencia de la reacción de Dámaso. Es algo que, desde luego, no esperaba ver, ni mucho menos. Por si fuera poco, las parteras se quedan completamente descolocadas y sin palabras al recibir una inesperada visita en plena noche.

¿Qué sucede en el capítulo 392 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 10 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Dámaso no duda un solo segundo en confesar a Mercedes el nuevo plan que ha trazado para tratar de hacer fortuna. Como era de esperar, la de Miramar siente muchísimo miedo ante las posibles consecuencias legales de sus actos.

Sobre todo porque es consciente de lo que es capaz de hacer Dámaso para conseguir salirse con la suya. Lejos de que todo quede ahí, en la Casa Pequeña, se ha dado a conocer a Pepa que, de seguir con su arriesgado plan, su hermana podría acabar en un momento a otro en una casa de reposo. De ser así, es más que evidente que las cosas no harían más que complicarse de un momento a otro. En cuanto a Matilde, ha recibido una noticia verdaderamente impactante.

Se trata de algo que va a marcar un antes y un después en su vida, en todos los aspectos. Es más que evidente que es una información que no esperaba y que va a cambiar el rumbo de su día a día para siempre. No te pierdas los próximos capítulos de la exitosa serie Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.