No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 8 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 390 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Mercedes se queda completamente descolocada al encontrar a dos mujeres que pueden ayudar a Matilde. Todo ello mientras Pura ha acudido a la Casa Pequeña para lanzar una seria advertencia a la duquesa.

Entre otras tantas cuestiones, le hace partícipe de la gravísima amenaza que se cierne sobre Luisa. Si no deja de investigar toda la verdad sobre lo ocurrido, podría tener consecuencias fatales. Lejos de que todo quede ahí, han podido ver cómo Dámaso protagoniza un tenso enfrentamiento con don Hernando ante los Gálvez de Aguirre. La cosa llega a tal punto que el hombre no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para cruzar una línea verdaderamente peligrosa. Es más que evidente que estamos ante un nuevo y sorprendente punto de inflexión en esta temporada que tantísimas alegrías está dando a RTVE.

¿Qué sucede en el capítulo 391 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 9 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española y los más fieles seguidores de esta sorprendente serie diaria van a tener la oportunidad de ver cómo Enriqueta, tras preguntar a Luisa por el padre de su hijo Evaristo, no duda un solo segundo en insistir a Braulio. Y todo con la firme intención de saber, de una vez por todas, cuál es el parentesco que le une con el niño.

En la Casa Pequeña, después de todo lo sucedido, Mercedes no puede evitar tener muchísimo miedo ante las posibles represalias de don Hernando. Todo ello mientras la reacción que tiene Dámaso le resulta, cuanto menos, desconcertante. Pero no todo queda ahí, puesto que alguien no duda un solo segundo en visitar a las parteras en plena noche. Un gesto que podría tener gravísimas consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.