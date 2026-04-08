No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 7 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 389 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Rafael no duda un solo segundo en reunir a Mercedes y Alejo para hacerles una importantísima confesión. Se trata de algo que tiene estrecha relación con María. Todo ello mientras Luisa vuelve a poner su vida en peligro.

Cada vez queda más claro que no va a parar hasta tratar de encontrar la verdad, a pesar de las circunstancias y, sobre todo, de las posibles consecuencias. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Braulio acusa la obsesión de su madre por Evaristo. Ahora bien, no puede evitar hacerse la siguiente pregunta: ¿qué ha descubierto realmente Enriqueta? Lo que es un hecho es que podríamos estar ante un nuevo y sorprendente punto de inflexión en esta temporada que no está dejando indiferente a nadie, ni mucho menos.

¿Qué sucede en el capítulo 390 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 8 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Mercedes se queda completamente sin palabras y descolocada al ver a dos mujeres que pueden llegar a ayudar a Matilde. En cuanto a Pura, parece que acude a la Casa Pequeña con la firme intención de hacer una advertencia a la duquesa.

Y todo para hacerle saber de la enorme amenaza que se cierne sobre Luisa. Se trata de algo cada vez más imparable, dadas las circunstancias. Por si fuera poco, observamos cómo Dámaso no duda un solo segundo en enfrentar a don Hernando ante los Gálvez de Aguirre, hasta tal punto que no duda un solo segundo en cruzar una línea muy peligrosa. ¡Y lo hace sin tener en cuenta las posibles consecuencias! No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.