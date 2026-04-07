Avance del capítulo de ‘Valle Salvaje’ de hoy: Luisa pone su vida en peligro
No duda en arriesgar su vida en busca de respuestas
No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 6 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 388 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Luisa se queda completamente sin palabras al hacer un nuevo e impactante descubrimiento en la cabaña de las parteras. Algo que, desde luego, podría llegar a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra forma.
En cuanto a Enriqueta, también empieza a tener serias sospechas sobre una realidad que tiene estrecha vinculación con Evaristo. Todo ello mientras José Luis y Rafael vuelven a tener un tenso enfrentamiento, que deriva en una confesión verdaderamente impresionante y que va a dar mucho de qué hablar. Se trata de una información crucial que podría llegar a marcar un importantísimo punto de inflexión en esta temporada que, desde luego, no está dejando indiferente a nadie, ni mucho menos.
¿Qué sucede en el capítulo 389 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 7 de abril?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Rafael no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para reunir a Mercedes y Alejo. Y todo con la firme intención de hacerles una sorprendente e impactante confesión. De hecho, se trata de algo que tiene estrecha relación con María.
Luisa, por su parte, no duda un solo segundo en poner su vida en peligro una vez más, y todo como consecuencia de su cada vez más incansable búsqueda de la verdad. Es evidente que, ahora más que nunca, tiene muy claro que no le importa llegar hasta las últimas consecuencias para lograr las respuestas que necesita.
En cuanto a Braulio, no puede evitar acusar la obsesión de su madre por Evaristo. Ahora bien, ¿qué ha descubierto en realidad Enriqueta? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
Temas:
- Televisión Española (TVE)